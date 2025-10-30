Mercedes AMG GT Track Sport: la prossima supercar in pista [FOTO]

La Mercedes AMG GT Track Sport prosegue la sua marcia, verso la versione definitiva. Dopo le anticipazioni dello scorso luglio, la prossima sportiva a due porte di Affalterbach ha iniziato i test intensivi, ovviamente con una livrea mimetica per non svelarne il design in anticipo. Questi test in pista servono a validare l’interazione tra tutti i sistemi e componenti.

“Con la AMG GT Track Sport concept, esploriamo ancora una volta i limiti di ciò che è possibile. Abbiamo un team di livello mondiale che lavora a questo progetto con uno spirito AMG incomparabile – ha spiegato il CEO Michael Schiebe – Ci porta al limite fisico e della dinamica di guida. Abbiamo una visione e facciamo una promessa: il futuro sarà estremo”.

Le caratteristiche

Il prototipo è caratterizzato da una livrea mimetica con dettagli gialli e rossi e presenta un design audace e super sportivo, con un frontale dove si notano numerose appendici aerodinamiche. Lateralmente ci sono i grandi cerchi neri, ma in primo piano non si può fare a meno di notare l’enorme alettone posteriore, che caratterizza la vettura tedesca.

Non ci sono ancora notizie sui dati tecnici, ma dal marchio ad alte prestazioni di casa Mercedes parlano di “tecnologia V8 tipica di AMG”, quindi sarà quello il motore sotto il cofano della GT Track Sport. Per potenza e coppia, bisognerà attendere qualche nuovo annuncio.

Uscita

La versione definitiva della Mercedes AMG GT Track Sport è attesa nel corso dell’anno prossimo, da capire se verrà realizzata anche una versione stradale.

