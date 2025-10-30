BYD Racco: svelata la prima kei car del marchio cinese [FOTO]

Autonomia di 180 km, arrivo previsto nel corso del 2026

di Fabio Cavagnera30 Ottobre, 2025

BYD Racco

Le kei car sono un segmento di successo già da molti anni sul mercato giapponese, che potrebbe prendere piede anche in Europa a breve. Così BYD ha presentato il suo primo modello di questo mercato, al Japan Mobility Show 2025 di Tokyo: si tratta della Racco. Un modello di 3,4 metri, con circa 180 chilometri di autonomia e la possibilità di ricarica rapida fino a 100 kW.

Le caratteristiche

Le misure ridotte sono ovviamente una delle chiavi delle kei car, ma comunque ogni casa la caratterizza con i propri stilemi. Il marchio cinese ha proposto un cofano corto, un parabrezza verticale, porte scorrevoli, fiancate piatte e un posteriore verticale con sbalzi praticamente nulli. Non mancano una firma luminosa a LED e cerchi in lega da 15 pollici, con freni a disco.

L’abitacolo è omologato per quattro passeggeri e, anche se non è stato ancora svelato ufficialmente, si prevedono un piccolo quadro strumenti digitale ed un più grande schermo centrale per gestire il sistema di infotainment. Saranno presenti anche il climatizzatore ed un pacchetto di livello per quanto riguarda gli ADAS. Ma ci saranno più dettagli nel corso dei prossimi mesi.

BYD Racco: svelata la prima kei car del marchio cinese

Il motore

La BYD Racco sarà unicamente elettrica, ma la casa cinese non ha annunciato i dettagli tecnici completi della nuova kei car. Le ultime notizie raccontano di una batteria da 20 kWh, per un’autonomia di circa 180 chilometri, con la possibilità di ricarica fino a 100 kW.

Uscita e prezzi

Il nuovo modello arriverà sul mercato giapponese nel corso del 2026, presumibilmente in estate, mentre non è chiaro se e quando sarà distribuita fuori dal paese del Sol Levante. Anche i prezzi sono ancora da annunciare, ma dovrebbero partire da sotto i 15.000 euro.

Foto: BYD Racco - Japan Mobility Show 2025

  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 1
  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 2
  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 3
  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 4
  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 5
  • BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 - 6
