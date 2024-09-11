Treviso: muore 33enne rimasto bloccato nel traffico mentre tentava di raggiungere l’ospedale

L'uomo a causa del traffico non è riuscito a raggiungere in tempo l'ospedale

di Andrea Senatore11 Settembre, 2024

Treviso

Martedì 10 settembre, un uomo di 33 anni originario dell’India è rimasto bloccato nel traffico mentre si dirigeva verso il pronto soccorso di Oderzo (Treviso). Durante questo frangente, ha subito un infarto e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto. La notizia è stata riportata dal Corriere del Veneto.  Prima di partire per il pronto soccorso, accompagnato dallo zio, il 33enne aveva consultato il medico di base per dei forti dolori al petto.

Uomo di 33 anni rimasto bloccato nel traffico muore a Trevisto

Il medico gli aveva raccomandato di recarsi urgentemente al pronto soccorso per esami clinici. Tuttavia, durante il viaggio, intorno alle 17:10 di martedì, l’uomo è svenuto. Lo zio, bloccato nel traffico di Treviso, ha chiamato il 118 e ha dovuto fermarsi nel parcheggio di un supermercato Lidl in attesa dei soccorsi.

Data la gravità della situazione, sul posto sono giunti rapidamente ambulanza, automedica ed elicottero. Nonostante i tentativi dei soccorritori di stabilizzare l’uomo, egli è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Oderzo, ma è deceduto durante il tragitto.

