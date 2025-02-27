UE: svelato il Clean Industrial Deal, risorse per 100 miliardi di euro

Aspettando le notizie riguardanti direttamente il mondo automotive, attese per il prossimo 5 marzo, l’Unione Europea ha svelato il Clean Industrial Deal. Si tratta del piano per accelerare la transizione verso le energie pulite e promuovere la decarbonizzazione nell’industria, con semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Un piano da 100 miliardi

Il piano verrà dettagliato nel corso dei prossimi mesi, ma l’obiettivo è raggiungere 100 miliardi di euro di finanziamenti a breve per sostenere l’industria europea verso il green. Con una strategia di semplificazione per gli aiuti di Stato, riducendo la burocrazia ed aumentando così gli investimenti nelle reti e nell’energia pulita a livello europeo. “Sulla base della nostra esperienza, questo potrebbe mobilitare fino a 400 miliardi di euro”, le parole del commissario per il clima Wopke Hoekstra.

L’obiettivo è rendere più efficiente e meno complicato il processo normativo, riducendo gli ostacoli burocratici, permettendo investimenti e proseguendo il processo di decarbonizzazione fissato dal famoso Green Deal. In particolare, con il Clean Industrial Deal c’è l’obiettivo di ridurre le emissioni industriali di circa il 30%.

”Europa competitiva per gli affari”

Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha parlato così di questo piano, che dovrà dare una nuova linfa all’industria continentale: “L’Europa non è solo un continente di innovazione industriale, ma anche un continente di produzione industriale. Sappiamo che troppi ostacoli si frappongono ancora alle nostre aziende europee, dai prezzi elevati dell’energia all’eccessivo carico normativo. Il Clean Industrial Deal è pensato per rimuovere questi ostacoli che frenano le nostre imprese e per rendere l’Europa un’opzione chiara e competitiva per gli affari”.

