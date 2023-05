Volvo Trucks promuove la sicurezza stradale in un modo originale [VIDEO]

Volvo Trucks ha deciso di realizzare un nuovo video musicale per lanciare un messaggio semplice, ma in grado di salvare delle vite: Stop, Look, Wave!.

La nuova clip è stata lanciata durante la Settimana mondiale della sicurezza stradale 2023 delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di parlare ai bambini in età scolare di tutto il mondo per trasmettergli l’importanza di un comportamento prudente e per sensibilizzarli sulla presenza di mezzi pesanti nel traffico.

Secondo l’azienda svedese, circa 1,3 milioni di persone muoiono e 50 milioni rimangono ferite ogni anno a causa di incidenti stradali. Per chi ha tra i 5 e i 29 anni, gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte mentre, su strada, un decesso su quattro riguarda pedoni e ciclisti.

Il brand propone un programma di formazione per bambini

Il contributo di Volvo Trucks è un programma di formazione per bambini che insegna loro ad essere più prudenti nel traffico. Questo programma include una canzone e un video musicale inediti che insegnano ai bambini di tutto il mondo ad attraversare la strada in sicurezza.

In particolare, nel filmato compaiono dei bambini di tutto il mondo che mostrano come eseguire una serie di semplici passi di ballo, intesi a rendere il messaggio più coinvolgente e facile da recepire dai più giovani, così da diffonderlo.



