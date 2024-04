Xiaomi: in arrivo una rivale per Tesla Model 2? L’auto costerà meno di 20mila euro

Sta facendo molto scalpore l’ingresso nel mondo delle auto di Xiaomi. L’azienda cinese nelle scorse settimane ha lanciato la berlina SU7 che sta ottenendo molto successo con oltre 70 mila ordini e l’obiettivo di arrivare almeno a 100 mila unità consegnate entro la fine del 2024.

Xiaomi starebbe pensando ad una auto elettrica low cost

Ma questo dovrebbe essere solo l’inizio per la multinazionale cinese che vuole conquistare il segmento delle auto elettriche. Dopo la rivale di Tesla Model 3 che ha un prezzo di partenza di 27 mila euro, secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina sarebbero in rampa di lancio altre due auto. La ad arrivare sarà un SUV che potrebbe essere rivale di Tesla Model Y e che potrebbe debuttare entro fine anno.

Il terzo modello, di cui fino ad ora non si era mai parlato fino a pochi giorni fa, è una vettura compatta che potrebbe costare meno di 20 mila euro e che potrebbe essere lanciata sul mercato nei prossimi anni per sfidare ad armi pari la futura Tesla Model 2 e tutte le altre auto elettriche low cost che nel frattempo saranno arrivate sul mercato. La notizia è stata rilanciata dal sito olandese AutoWeek secondo cui la casa cinese sta pensando seriamente di lanciare questo modello che potrebbe partire per l’esattezza da 19 mila euro.

Questo prezzo renderebbe questa futura auto quasi 10.000 euro più economica della berlina SU7. Non si conoscono ancora informazioni più concrete su questo modello più economico di Xiaomi. Inoltre non è ancora chiaro se l’azienda venderà questa auto anche in Europa ma si può presumere che prima o poi ciò accada.

