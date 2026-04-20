Zeekr 7GT: debutto italiano alla Milano Design Week 2026

Zeekr fa il suo debutto ufficiale in Italia e sceglie uno dei palcoscenici più prestigiosi del design internazionale per presentarsi al pubblico europeo. In occasione della Milano Design Week 2026, il brand del costruttore cinese Geely punta i riflettori sulla nuova Zeekr 7GT, una gran turismo elettrica, sviluppata in Europa per incontrare i gusti degli automobilisti europei, che è stata svelata a inizio anno in anteprima al Salone di Bruxelles 2026.

La Zeekr 7GT, vettura pensata per riportare al centro il piacere di guida, senza rinunciare a tecnologia e innovazione, sarà commercializzata sul mercato italiano grazie all’importatore Jameel Motors, realtà internazionale già attiva in oltre dieci mercati. L’arrivo della Zeekr 7GT rappresenta un passo strategico che segna l’ingresso concreto del marchio nel panorama automotive europeo, con un modello che punta a distinguersi in un segmento sempre più competitivo.

La mostra “The Art of Collection”

Cuore della presenza milanese del marchio di Geely è la mostra “The Art of Collection“, allestita presso lo Showroom 31 di Tortona Rocks e visitabile dal 20 al 26 aprile. Si tratta di un percorso immersivo che racconta la nascita della 7GT, dai primi bozzetti ai prototipi finali, con il contributo della collaborazione con il duo artistico EJTECH, mentre Stefan Sielaff, responsabile del design globale di Zeekr, condivide con il pubblico il dietro le quinte del progetto di creazione della nuova gran turismo elettrica.

La 7GT con architettura 800 V e ricarica ultra-rapida fino a 480 kW

La Zeekr 7GT nasce nel Global Design Center di Goteborg, in Svezia, e si presenta con proporzioni da berlina sportiva, con i suoi 4,8 metri di lunghezza, e design pulito e dinamico, sintesi di sportività ed eleganza, che ha già conquistato la giuria del Red Dot Awards. Sotto la carrozzeria della 7GT trova spazio un’architettura a 800 V con batteria da 75 o 100 kWh. Il dato tecnico più sorprendente riguarda la ricarica ultra-rapida, con la vettura che, grazie alla capacità di supportare fino a 480 kW di potenza in corrente continua, permette di passare dal 10 all’80% di carica in appena 13 minuti, recuperando fino a 340 km d’autonomia in 10 minuti di ricarica.

Sprint da velocità: 0-100 km/h in 3,3 secondi

Le prestazioni sono da vera sportiva, con la Zeekr 7GT che scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Il telaio della vettura, frutto di un lungo e accurato sviluppo portato avanti in Europa, adotta sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink al posteriore, promettendo un armonico equilibrio tra comfort e precisione di guida.

Gli interni della 7GT sono invece caratterizzati da un’avanzata dotazione tecnologica, con la presenza dell’Head-Up Display in realtà aumentata da 35,5 pollici integrato con un quadro strumenti digitale da 13 pollici, a cui si affianca una suite di sistema di assistenza alla guida con automazione di Livello 2.

Tre allestimenti, consegne in Italia da luglio

La Zeekr 7GT, che viene proposta sul mercato italiano con una gamma composta da tre allestimenti (Core, Long Range Edition e Privilege Edition) e con cerchi da 19 o 20 pollici, arriverà ai primi clienti italiani in estate, con il via alle consegne nel nostro Paese previsto per luglio 2026.

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