Range Rover: la Bespoke ‘Pearl of Tay’ alla Milano Design Week 2026

Range Rover è tornata alla Milano Design Week per questa edizione 2026 ed ha presentato l’installazione Traces, presso Galleria Meravigli. Si tratta della celebrazione di Bespoke, il servizio di personalizzazione del marchio britannico, che permette ai propri clienti di realizzare veicoli esclusivi ed unici. All’appuntamento milanese, è stata portata la vettura ‘Pearl of Tay’, personalizzata con questo programma, con un’inedita finitura bicolore sfumata.

“La Milano Design Week è uno degli appuntamenti più significativi nel panorama internazionale del design e rappresenta il contesto ideale per immergersi nella filosofia Range Rover – le parole di Martin Limpert, Global Managing Director – Traces è un invito a celebrare la personalizzazione artigianale di Range Rover non come un processo, ma come un’esperienza profondamente emotiva, plasmata dalla memoria, dai luoghi e dall’istinto per la bellezza”.

Il film e le illustrazioni

L’installazione Traces si divide in tre capitoli, sempre legati al programma Bespoke. Il primo è denominato ‘Memoria e Colore’ e propone un film diretto dall’argentino Felipe Sanguinetti, proiettato su quattro pareti e riflesso negli specchi circostanti. Questo cortometraggio ripercorre i ricordi delle radici argentine del regista, con diverse tonalità distintive, ispirate a diverse zone del mondo. Proprio come il servizio Bespoke, tramite cui i clienti possono scegliere un colore ispirato a qualsiasi parte del globo, in finitura lucida, opaca o satinata.

Il secondo capitolo si intitola ‘Memoria e Motivo’ e vuole celebrare la città di Milano, che ospita questo evento annuale. Quattro artisti (Hvass&Hannibal, Jules Julien, Lisa Rampilli e Petra Borner) hanno realizzato due illustrazioni a testa, dedicate a visioni stagionali e ricordi del capoluogo lombardo. Questi motivi sono stati tradotti in ricami dal team interno specializzato di Range Rover, seguendo il processo di dialogo interattivo con il team Bespoke Materiality. Le opere sono esposte all’interno di colonne di vetro illuminate, mettendo in risalto l’artigianalità.

La Range Rover Bespoke ‘Pearl of Tay’

Il ‘viaggio’ si chiude nella terza ed ultima stanza, ‘Memoria e Materia’, dove viene svelata la Range Rover Bespoke ‘Pearl of Tay’. Si tratta della vettura unica ed esclusiva, realizzata per la Milano Design Week 2026, con elementi estetici distintivi all’esterno ed all’interno dell’abitacolo. Come la finitura bicolore sfumata della livrea, realizzata con una verniciatura particolare, da oarte del marchio britannico. “Presenta un effetto perlato ed una finitura satinata – ha spiegato Swati Dhanda, materiality manager di Range Rover – caratteristiche che rendono particolarmente difficile la loro fusione”.

Un altro dettaglio distintivo è rappresentato dal badge metallico Range Rover sul frontale, rifinito come un gioiello d’alta gamma, con placcatura in oro 24 carati. Inoltre, il tetto e gli inserti delle ruote sono in oro chiaro, con un accenno di viola. L’abitacolo presenta l’esclusivo rivestimento in Tyrian Purple dei sedili posteriori, con il nome che richiama un raro pigmento molto apprezzato dalle antiche civiltà del Mediterraneo, che lo ritenevano più prezioso dell’oro. I sedili relax, inoltre, presentano un design ricamato, che richiama il movimento delle onde e dei fiumi.

Inoltre, questo modello unico inaugura una nuova era per Range Rover. Si tratta della prima vettura a presentare il nuovo logo del marchio britannico, un’astrazione stilizzata di due ‘R’ speculari. All’interno dell’auto compare su una targhetta di commissione, mentre all’esterno è presente sui coprimozzi delle ruote. Il motivo è stato progettato come una firma visiva sintetica, da utilizzare nei contesti in cui il logo originale del marchio non può trovare spazio.

La vettura ‘Pearl of Tay’ prende il nome dalle celebri gemme che, un tempo, vennero scoperte nel fiume Tay, in Scozia. Queste perle si trovano all’interno delle conchiglie delle ostriche d’acqua dolce, ma solo una su circa 5.000 genera una gemma preziosa. “La loro colorazione è davvero unica – spiega Dhanda – Una cromia lussuosa, morbida e vellutata, che sfuma in lievi riflessi di rosa e viola”. E la Scozia è protagonista nelle vetrine ai lati della vettura, dove sono ospitati 14 oggetti selezionati da Bard, negozio e galleria di artigianato di design scozzese di Edimburgo.

Fino al 26 aprile a Milano

Terminata la visita delle tre sale di Traces, l’esperienza alla Milano Design Week 2026 si conclude nell’area bar adiacente, curata con arredi e illuminazione della design house internazionale Gubi. L’installazione targata Range Rover, dopo l’anteprima odierna dedicata alla stampa, sarà aperta al pubblico da martedì 21 a domenica 26 aprile, presso la Galleria Meravigli (in Via Meravigli 5) a Milano.

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