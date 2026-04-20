Alfa Romeo Driving Academy, la pista diventa scuola di emozioni

La Alfa Romeo Driving Academy rappresenta molto più di un semplice programma di corsi: è una dichiarazione d’intenti. In un settore che evolve rapidamente tra elettrificazione e digitalizzazione, il marchio del Biscione sceglie di ribadire un concetto fondamentale: la guida resta al centro dell’esperienza automobilistica.

Il progetto nasce dal rinnovo della storica collaborazione con la Scuderia de Adamich, attiva dal 1991, e si sviluppa in un’offerta strutturata pensata per privati e aziende. Un’iniziativa che unisce competenza tecnica e passione, riportando l’attenzione su quella connessione uomo-macchina che ha reso Alfa Romeo uno dei marchi più iconici dell’automotive italiano.

Una tradizione che guarda avanti

La Driving Academy non nasce dal nulla, ma rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre trent’anni fa. La collaborazione con la Scuderia de Adamich è una delle più longeve nel panorama europeo della guida sportiva e sicura, e ha contribuito a formare migliaia di automobilisti.

Fondata da Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e protagonista nelle competizioni endurance, la Scuderia ha sempre avuto un ruolo pionieristico nella diffusione della cultura della guida. Oggi questa esperienza viene integrata in un progetto che guarda al futuro, mantenendo però salde le proprie radici.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della Motor Valley, un territorio che continua a rappresentare un’eccellenza globale. Qui la tradizione industriale incontra innovazione e ricerca, creando un ambiente unico per sviluppare progetti legati alla mobilità.

I programmi: dalla sicurezza alla performance

L’offerta della Alfa Romeo Driving Academy è articolata in quattro percorsi, pensati per accompagnare il guidatore in una crescita progressiva.

Si parte con Guida Sicura, il livello base, che permette di acquisire competenze fondamentali come il controllo del veicolo in situazioni critiche e la gestione delle emergenze. Un passaggio essenziale, soprattutto considerando l’aumento della complessità del traffico moderno.

Il secondo livello, Guida Evoluta, consente di approfondire la conoscenza del mezzo, lavorando su dinamica del veicolo e tecniche di controllo più avanzate.

Con Guida Sportiva si entra nel cuore dell’esperienza Alfa Romeo: accelerazioni, traiettorie e comportamento dinamico diventano protagonisti, offrendo una visione concreta delle prestazioni del marchio.

Infine, Guida Avanzata rappresenta il vertice del percorso, dedicato a chi vuole spingersi oltre, avvicinandosi a una guida quasi professionale.

Un elemento distintivo è la possibilità di utilizzare l’intera gamma Alfa Romeo, con motorizzazioni che spaziano dal termico all’ibrido fino all’elettrico. Questo approccio consente di comprendere le differenze tra le diverse tecnologie e di sviluppare una sensibilità più completa alla guida.

Il ruolo centrale del circuito e degli istruttori

Le attività si svolgono presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari, un tracciato tecnico che rappresenta un banco di prova ideale per questo tipo di esperienze.

Qui ogni partecipante è seguito da piloti-istruttori professionisti, capaci di trasferire competenze pratiche e di guidare il percorso di apprendimento in modo personalizzato. La presenza di professionisti con esperienza internazionale è uno degli elementi che distingue l’Academy da molte altre proposte sul mercato.

Accanto ai corsi individuali, l’offerta include anche programmi per aziende, con attività di formazione e team building costruite su misura. In questo contesto, la guida diventa uno strumento per sviluppare soft skills come la gestione dello stress e la capacità decisionale.

Guidare, oggi, ha ancora senso?

In un’epoca in cui si parla sempre più di guida autonoma e di automobili che “pensano” al posto del conducente, iniziative come la Alfa Romeo Driving Academy aprono una riflessione interessante.

Da un lato, la tecnologia continua a migliorare sicurezza e comfort. Dall’altro, rischia di allontanare il guidatore dal controllo diretto del mezzo. È qui che si inserisce il valore di questo progetto: restituire consapevolezza, senza rinunciare all’innovazione.

La filosofia è chiara: la performance non è solo una questione di velocità, ma di controllo, precisione e capacità di interpretare la vettura. Un messaggio che va oltre il singolo brand e che riguarda l’intero settore automotive.

La Driving Academy diventa così anche un segnale per il futuro: la mobilità può evolversi, ma il piacere di guidare resta un elemento identitario che non può essere ignorato.

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