AC Cobra GT Roadster debutta ufficialmente a Londra [FOTO e VIDEO]

AC Cars ha tenuto qualche giorno fa la premiere globale a Londra della nuova AC Cobra GT Roadster. All’evento hanno partecipato clienti e VIP. La vettura viene fornita con un nuovo telaio spaceframe in alluminio estruso e una carrozzeria in composito di carbonio per offrire la massima esperienza di guida a bordo di un veicolo che sarà prodotto in pochi esemplari.

La nuova Cobra GT Roadster è senza dubbio un’auto sportiva moderna e all’avanguardia in quanto viene prodotta usando soltanto le più recenti tecnologie. Tuttavia, rimane fedele all’originale AC Cobra degli anni ‘60. La casa automobilistica prevede di costruire solo 250 unità all’anno per tutto il mondo, con il primo anno di produzione che è già sold out.

AC Cars sostiene che il nuovo telaio ha permesso di aumentare sia il passo che la lunghezza rispetto alla Cobra Mk VI. Il primo è di 2570 mm (+284 mm) mentre la seconda è di 4225 mm (+110 mm).

La carreggiata è stata ottimizzata per conferire un assetto più ampio così da migliorare sia la maneggevolezza che l’agilità, lavorando assieme alla distribuzione dei pesi e al baricentro.

Il V8 da 5 litri eroga una potenza massima di 663 CV

Sotto il cofano della nuova AC Cobra GT Roadster si cela un motore V8 da 5 litri nelle versioni aspirato e sovralimentato. La prima eroga 460 CV di potenza e 570 Nm di coppia massima mentre la seconda 663 CV e 780 Nm.

L’otto cilindri può essere abbinato sia a un cambio manuale a 6 rapporti che a uno automatico a 10 marce con palette al volante. In base a quanto affermato da AC Cars, la GT Roadster scatta da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi.

Essendo una vettura molto esclusiva, anche l’abitacolo ha ricevuto la stessa cura vista per il design. Presenta dettagli su misura ed elementi unici rifiniti a mano mai visti prima d’ora nel settore automobilistico. Il design e i dettagli dell’AC Cobra GT Roadster prevedono tessuti avanzati e altamente resistenti con materiali tradizionali.



