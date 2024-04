Alfa Romeo Tonale: ecco come potrebbe essere una futura generazione [VIDEO RENDER]

Alfa Romeo Tonale è stato svelato a febbraio del 2022 e fin da subito si è rivelato un modello particolarmente gradito ai clienti di tutto il mondo come testimoniano i dati di vendita sempre molto positivi che hanno permesso alla casa automobilistica del Biscione di aumentare vertiginosamente le proprie quote di mercato migliorando profondamente i propri conti.

In un video immaginata una futura generazione di Alfa Romeo Tonale

Nonostante sia passato relativamente poco c’è chi sul web pensa già a come sarebbe una nuova Alfa Romeo Tonale. E’ questo il caso del canale YouTube Q-Cars che ha immaginato come potrebbe apparire, esteticamente parlando, una futura generazione di questo crossover di segmento C che ancora per molti anni è destinato ad essere protagonista del mercato per Alfa Romeo. Difficilmente infatti prima del 2027 o forse anche del 2028 vedremo una nuova generazione di questo veicolo.

A quel punto è facile ipotizzare che si tratterà solo ed esclusivamente di una vettura elettrica al 100 per cento. Vedremo dunque nei prossimi anni che notizie arriveranno a proposito del futuro di Alfa Romeo Tonale e quando effettivamente arriverà il momento per una nuova generazione del SUV della casa automobilistica del Biscione.



