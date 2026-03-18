AMTS 2026, Torino torna capitale dei motori con un’edizione ancora più spettacolare

Torino si prepara a riaccendere la passione per le due e quattro ruote con la terza edizione di AMTS – Auto Moto Turin Show 2026, in programma dal 27 al 29 marzo negli spazi di Lingotto Fiere. L’appuntamento, organizzato da GL events Italia e gemellato con l’omonima manifestazione ungherese, si presenta quest’anno con un format ancora più ampio e articolato, pensato per unire esposizione, spettacolo dal vivo e coinvolgimento diretto del pubblico.

Dal 27 al 29 marzo AMTS 2026 al Lingotto Fiere

L’obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare il salone in una vera e propria festa della cultura motoristica, capace di parlare non solo agli appassionati più esperti, ma anche alle famiglie, ai giovani e a chi vive il mondo dell’auto e della moto come esperienza, intrattenimento e scoperta. Non a caso gli organizzatori definiscono AMTS 2026 “il weekend che fa più rumore”, una formula che sintetizza bene il carattere dinamico della manifestazione.

Per tre giorni, dalle 10 alle 19.30, il complesso del Lingotto sarà il centro di un evento che si svilupperà su oltre 90.000 metri quadrati. Una superficie importante, che consentirà di alternare momenti espositivi a show dal vivo, attività interattive e incontri con community, piloti e creator. Il cuore pulsante dell’appuntamento sarà rappresentato soprattutto dagli spettacoli dinamici distribuiti tra padiglioni interni e aree esterne.

Il programma prevede cinque zone dedicate, con tre arene indoor e due piste outdoor, nelle quali andranno in scena esibizioni della durata di circa mezz’ora ripetute più volte durante la giornata. Il pubblico potrà assistere a sessioni di drifting, stunt e precision driving affidate a piloti professionisti, ma anche a performance freestyle con salti e acrobazie su BMX, moto e monopattini. Un’impostazione che punta chiaramente sul ritmo e sulla varietà, offrendo ai visitatori un’esperienza sempre in movimento.

Tra le attrazioni più attese spicca il Taxi Drift, destinato a essere uno dei momenti più coinvolgenti dell’intera manifestazione. Nella Motul Arena, infatti, i visitatori potranno salire a bordo accanto ai piloti del Campionato Italiano Drifting per vivere dall’abitacolo l’intensità delle derapate in pista. Un’esperienza immersiva che promette di avvicinare ancora di più il pubblico a una disciplina capace di unire tecnica, controllo e spettacolarità.

Accanto al drifting, grande spazio sarà riservato anche al mondo freestyle. Trick, backflip e coreografie ad alto tasso adrenalinico animeranno il weekend grazie ai protagonisti del trial, della BMX e del motocross acrobatico. A rafforzare questa componente contribuirà anche la presenza del local promoter italiano di Masters of Dirt, nome ben conosciuto tra gli appassionati degli show estremi su due ruote.

Come spiegato da Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, il progetto della terza edizione è stato sviluppato mettendo al centro il pubblico. L’idea è quella di offrire ai visitatori la possibilità di provare, incontrare e conoscere da vicino i protagonisti del settore, ampliando sia le attività dinamiche sia le occasioni di interazione. Un’impostazione che, secondo gli organizzatori, va oltre il puro intrattenimento e genera valore anche per il territorio, creando indotto e opportunità per un comparto strategico.

Naturalmente, AMTS 2026 non sarà soltanto show. L’evento proporrà anche un’importante area espositiva dedicata al tuning e alla personalizzazione, con uno dei momenti centrali rappresentato dalla tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino. Qui troveranno spazio progetti unici, elaborazioni speciali e vetture che si contenderanno il titolo 2026. Tornerà inoltre “Be bETTer”, la competizione tra professionisti del settore valutata da una giuria di esperti provenienti dalle principali fiere europee del tuning.

Il percorso espositivo comprenderà anche supercar, hypercar, auto sportive, restomod iconici e una selezione internazionale di modelli americani, europei e giapponesi. Un mosaico capace di raccontare sensibilità, scuole stilistiche e culture automobilistiche differenti, offrendo una panoramica completa sul mondo dei motori. Tra le novità annunciate figura anche un “Blind Test”, formula pensata per incuriosire il pubblico con un’auto misteriosa che verrà svelata soltanto nel corso del weekend.

Non mancherà infine uno spazio dedicato alla formazione, alla ricerca e al tessuto industriale del territorio, con la presenza della Squadra Corse del Politecnico di Torino e delle realtà legate all’ecosistema Vehicle Valley Piemonte. A queste si affiancheranno club storici, officine specializzate, ricambisti e mezzi delle Forze Armate, in un dialogo continuo tra passione, competenze e filiera produttiva.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più giovani, con show di BMX e monopattino freestyle, attività educative e la possibilità per i bambini di provare mini-moto elettriche con l’assistenza degli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana. A completare il quadro ci sarà anche il collegamento con la Pinacoteca Agnelli e con la Pista 500, l’ex pista di collaudo Fiat sul tetto del Lingotto oggi trasformata in giardino pensile e spazio dedicato all’arte contemporanea. Un dettaglio che aggiunge ulteriore valore a un evento che vuole essere, insieme, spettacolo, passione e identità torinese.

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