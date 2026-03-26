Auto Moto Turin Show 2026: ASI guarda ai giovani e celebra le coupé anni ’90 al Lingotto

Tutto pronto a Torino per la terza edizione di Auto Moto Turin Show (AMTS), l’evento organizzato da GL events Italia che si svolgerà al Lingotto Fiere da domani, venerdì 27, a domenica 29 marzo (con orario dalle 10 alle 19:30). Quest’anno la manifestazione automobilistica nel capoluogo piemontese proporrà un format rinnovato all’insegna della varietà, combinando l’esposizione di vetture di alto livello con l’energia degli show dal vivo, che vedranno protagonisti i talenti del freestyle e del drifting, fino ad arrivare alle supercar e alle auto classiche.

Sei coupé anni ’90 ed accendere la passione

La componente “storica” della passione automobilistica che animerà la tre giorni di AMTS 2026 avrà il suo principale esponente nell’Automotoclub Storico Italiano che, nell’anno del 60° anniversario dalla sua fondazione, sarà presente all’Auto Moto Turin Show con uno spazio declinato e dedicato ai giovani. L’esposizione nello stand ASI, allestito all’interno del Padiglione 3, avrà come protagoniste le iconiche coupé anni ’90, capaci di esercitare una grande fascino tra le nuove generazioni. A comporre il parterre ci saranno Fiat Coupé, Alfa Romeo GTV e Peugeot 406, a formare un terzetto “firmato” Pininfarina, alle quali si affiancano altri tre modelli simbolo della loro epoca, ovvero BMW Z3 M, Audi TT e Mazda RX8.

La dedica alla memoria di Ostorero

Spazio poi anche alle due ruote storiche, con l’Automotoclub Storico Italiano che all’AMTS renderà omaggio al campione torinese di motocross Emilio Ostorero, capace di conquistare 16 titoli italiani, scomparso nel 2023, esponendo al pubblico la Bianchi 250 del 1960 e la BSA 441 GP del 1966 della Collezione ASI Motocross Golden Era. Si tratta due moto che hanno portato Ostorero ai vertici della specialità.

Inoltre l’Automotoclub Storico Italiano sfrutterà l’Auto Moto Turin Show per annunciare la seconda edizione del “Concorso Grifo d’Oro ASI 2026” dedicato ai giovani talenti del car-design. Si tratta di un’opportunità che l’ASI offre ai giovani designer under 30 che aspirano a entrare nel mondo dello stile applicato all’automotive.

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