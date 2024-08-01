Anas: prosegue il piano di riqualificazione di 31 aree di servizio in autostrada

Anas, parte del Gruppo FS, continua a implementare il piano di riqualificazione di 31 aree di servizio lungo le autostrade di sua competenza. I lavori di miglioramento interessano la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la A19 “Palermo-Catania”, la A90 “Grande Raccordo Anulare” e la A91 “Roma-Fiumicino”.

Al via la riqualificazione di 31 anni di servizio da parte di Anas

Nel Lazio, dieci aree di servizio lungo le autostrade A90 e A91 sono oggetto di lavori di riqualificazione. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dal 10 luglio è attivo il servizio Ristoro nella nuova Area Casilina in carreggiata esterna. Questi locali, caratterizzati da elevati standard di servizio, includono per la prima volta in autostrada il format Quick Service Restaurant.

Sono già operative le stazioni di ricarica elettrica HPC (colonnine ad alta potenza), mentre sono in corso i lavori di ammodernamento del servizio Oil. Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” è in corso un vasto intervento di demolizione e ricostruzione degli impianti esistenti.

La prima area completata nella nuova configurazione, aperta al pubblico dall’11 luglio con un nuovo servizio di ristoro, è quella di Galdo (est e ovest) a Lauria, in provincia di Potenza. Sono state introdotte stazioni di ricarica multistandard per autovetture elettriche, offrendo “ricarica veloce” per le auto attuali e quelle di prossima generazione, oltre a impianti di distribuzione di gas carburante.

È pronta anche l’elisuperficie, l’unica presente sulla tratta dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”: con un’estensione di circa 1.250 mq, accessibile anche dall’area di servizio Ovest tramite un bypass, permetterà il trasporto in situazioni di emergenza senza dover bloccare il tratto autostradale. Sono stati potenziati gli impianti di videosorveglianza per garantire una sosta sicura e sono stati creati parcheggi integrativi riservati ai mezzi pesanti.

In Sicilia, sono in corso interventi di completa ristrutturazione dei servizi sanitari in sei aree dell’A19 Palermo-Catania, con l’obiettivo di assicurare agli utenti strutture adeguate e decorose.

“Con questo piano,” spiega l’AD di Anas, Aldo Isi, “miglioriamo il livello di servizio per gli utenti. La nostra strategia di ammodernamento punta a offrire una qualità superiore, con aree attrezzate, maggiore attenzione agli standard di ecosostenibilità e risparmio energetico. Vogliamo rendere la sosta confortevole e attrattiva per tutti gli automobilisti e autotrasportatori che percorrono le nostre strade ogni giorno. La riqualificazione faciliterà i flussi vacanzieri estivi e quelli previsti nel Lazio per il Giubileo della Misericordia nei prossimi mesi.”

