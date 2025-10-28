Arnaud Ribault Global Head of Sales di Opel e Vauxhall in Europa

A partire dal 1° novembre 2025, Arnaud Ribault sarà il nuovo Responsabile delle vendite dei marchi Opel e Vauxhall per l’Europa Allargata. Contestualmente, entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Opel Automobile GmbH. Ribault succede a Tobias Gubitz, che a sua volta ricoprirà un nuovo ruolo internazionale all’interno dell’organizzazione europea di Stellantis, portando avanti la propria carriera nel gruppo automobilistico con focus strategico a livello continentale. Questa nomina rafforza la leadership di Opel e Vauxhall nel mercato europeo.

Arnaud Ribault diventerà anche membro del Comitato Esecutivo di Opel

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad Arnaud Ribault nel nostro team dirigenziale. La sua visione globale e la sua lunga esperienza nelle vendite rafforzeranno e allargheranno ulteriormente la posizione di mercato di Opel nel lungo termine. Colgo l’occasione per ringraziare Tobias Gubitz, che in un solo anno ha gestito con successo il lancio di SUV fondamentali come Opel Grandland, Opel Frontera e Opel Mokka, gettando solide basi per la crescita del marchio. Gli auguro il meglio nel suo nuovo incarico nell’organizzazione europea di Stellantis”.

Arnaud Ribault ha dichiarato: “Per me è un grande onore guidare l’unico marchio tedesco e l’unico marchio britannico del portfolio Stellantis come Responsabile Vendite. Opel e Vauxhall stanno trainando l’elettrificazione, puntando su una gamma di modelli chiara, attraente e accessibile. I due brand sono particolarmente solidi nel Nord Europa, dove la transizione elettrica procede più velocemente. Per questo, giocano un ruolo strategico per Stellantis nel raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2.”

