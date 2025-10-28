Guida autonoma: la prima pattuglia senza conducente a Miami

La guida autonoma sta facendo passi avanti e viene già utilizzata in diverse parti del mondo, in particolare per i taxi senza conducenti. Ora Miami apre una nuova frontiera, con l’arrivo della prima pattuglia autonoma della polizia della città della Florida. È stato svelato, infatti, il PUG, con il compito di pattugliare le aree ad alto tasso di criminalità e segnalare eventuali problemi.

Sulla base della Ford Explorer

Il veicolo senza conducente della polizia americana è basato su una Ford Explorer, ovviamente con numerose modifiche. Il PUG è stato sviluppato appositamente per le forze dell’ordine ed è dotato di numerose telecamere e di un sistema di imaging termico, con il contributo anche dell’intelligenza artificiale, che segnala i percorsi da effettuare, in basi ai dati ricevuti sulla criminalità.

Le tecnologie di guida autonoma sul Police Unmanned Ground vehicle sono della Perrone Robotics, per un veicolo in grado anche di leggere e controllare le targhe oppure di far volare un piccolo drone da ricognizione, legato al tetto del veicolo. Non mancano anche i microfoni direzionali, in modo da inviare alla centrale le immagini, ma anche ascoltare ciò che sta avvenendo.

Il test di un anno

L’auto a guida autonoma della polizia di Miami è però solamente alle prove iniziali, visto che inizialmente apparirà in eventi pubblici e, per un anno, sarà oggetto di un programma pilota di test. Una volta terminato questo periodo, verranno valutati vari aspetti (dalla rapidità alla deterrenza per i criminali, così come la fiducia dei cittadini) per decidere se renderla operativa.

Rate this post