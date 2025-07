Assogomma: 9% delle auto in circolazione in Italia hanno gomme lisce

L’edizione 2024 della campagna Vacanze Sicure, promossa dalla Polizia di Stato con il sostegno di Assogomma, ha visto la partecipazione di decine di pattuglie della Polizia Stradale. Nei mesi di maggio e giugno, queste pattuglie hanno controllato i pneumatici di quasi 10.000 auto sulle strade italiane. Quest’anno, i controlli si sono concentrati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto.

Assogomma e Polizia Stradale: il 9% delle auto in strada ha le gomme lisce

Durante i mesi di maggio e giugno, le pattuglie della Polizia Stradale hanno effettuato controlli sui pneumatici di circa 10.000 veicoli. Dai risultati delle verifiche a livello nazionale è emerso che più di 8 vetture su 100 avevano pneumatici lisci, mentre circa la metà dei veicoli era equipaggiata con pneumatici invernali ad alte prestazioni anche in estate. Inoltre, circa 6 vetture su 100 presentavano pneumatici visibilmente danneggiati, oltre 5 su 100 avevano pneumatici non omogenei e circa 20 su 100 montavano pneumatici non conformi. È emerso anche che 27 veicoli su 100, oltre ad avere pneumatici non conformi, non avevano superato la revisione.

Assogomma ricorda che il dato del 9% di gomme lisce riscontrato è particolarmente preoccupante. Un pneumatico liscio, infatti, allunga lo spazio di frenata su fondo bagnato e altera il normale comportamento del veicolo. Questo avviene perché gli intagli presenti sul battistrada non riescono a evacuare adeguatamente l’acqua sul manto stradale.

Quando la profondità del battistrada si avvicina al limite di usura e il manto stradale è allagato, può verificarsi il fenomeno dell’aquaplaning, ovvero lo slittamento sull’acqua. In queste condizioni, il veicolo galleggia su uno strato d’acqua, facendo perdere l’aderenza delle gomme all’asfalto e provocando una possibile perdita di controllo del mezzo. Questa situazione di pericolo aumenta il rischio di incidenti stradali, in quanto la mancanza di aderenza può rendere il veicolo ingovernabile.

