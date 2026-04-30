Previsioni traffico e meteo ponte 1° maggio: oltre 7 milioni in viaggio

Dopo un 25 aprile nella giornata di sabato e, quindi, non sfruttato come giorno festivo dalla maggior parte dei lavoratori, arriva l’atteso ponte del 1° maggio. Un weekend allungato, visto il venerdì di festa, che sarà sfruttato da molti italiani per trascorrere qualche giorno di villeggiatura, principalmente tra lago e mare, lontano da casa. Si stima saranno oltre 7 milioni i nostri connazionali su strade e autostrade, anche sfruttando un meteo piuttosto favorevole, principalmente soleggiato e con temperature piacevoli.

Le previsioni del traffico

Dunque, sarà un fine settimana con possibili disagi e code nel nostro Paese. Già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, quando una prima parte di italiani si metterà subito in viaggio, appena terminata la giornata lavorativa. Anche se il clou degli spostamenti è attesa per domani, venerdì 1° maggio, sin dalle prime ore del mattino. Innanzitutto, con possibili code sulle tangenziali, in uscita dalle grandi città, per raggiungere le tratte autostradali più battute e trafficate.

In particolare, l’A1 Milano-Napoli, con il consueto snodo di Bologna in primo piano, ma anche la A14 Bologna-Taranto per raggiungere la costa adriatica. Non mancheranno code e possibili disagi sulle autostrade verso la Liguria, in particolare l’A7 Milano-Genova e l’A10 Genova-Ventimiglia, così come sull’A4 Torino-Trieste, in particolare nella zona del Lago di Garda. Anche al Sud non mancheranno grandi spostamenti, in primis sull’A2 del Mediterraneo. I possibili disagi sono attesi anche sulle strade statali, in particolare nelle zone vicine a laghi e mare.

Sabato 2 maggio sarà una giornata più tranquilla sulle strade, anche se non mancheranno alcuni italiani che andranno a fare una gita fuoriporta, magari giornaliera. Quindi spostamenti più brevi e meno intensi, con una circolazione attesa più fluida. Domenica 3 maggio, invece, sarà il giorno dei rientri e, di conseguenza, code e rallentamenti sono attesi principalmente sulle stesse autostrade di venerdì, ma in senso inverso, cioè verso Nord e le grandi città. Qualche residuo di rientro è previsto anche lunedì mattina, per chi ha deciso di allungare di qualche ora il ponte.

Come di consuetudine, durante questi giorni festivi e di grande traffico, verranno sospesi o rimossi molti cantieri temporanei, con l’obiettivo di ridurre i disagi e garantire una maggiore fluidità sulla nostra rete stradale o autostradale. Anche se resteranno delle criticità, dove i lavori non possono essere interrotti e ci potranno essere restringimenti di carreggiata o scambi di corsia. Raddoppia lo stop dei mezzi pesanti in autostrada: venerdì e domenica dalle ore 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, i numerosi spostamenti saranno favoriti anche da condizioni meteo favorevoli, spingendo molti italiani a raggiungere i luoghi di villeggiatura. Oggi c’è ancora un po’ di instabilità, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, ma dalla serata è previsto un miglioramento su tutta l’Italia, portando cielo sereno o poco nuvoloso per le giornate di venerdì, sabato e domenica, anche se a fine weekend arriveranno un po’ di nuvole, in particolare al Nord.

Le temperature resteranno piacevoli, anche se leggermente inferiori, rispetto a quelle degli ultimi giorni. Le minime potranno anche andare sotto i 10 gradi in alcune città, in particolare quelle più vicine alle zone montuose, mentre le massime saranno oltre i 20 gradi. Con una risalita nelle giornate di sabato e domenica, quando arriveranno verso i 25 gradi, soprattutto nelle regioni settentrionali. In generale, farà più caldo al Nord rispetto al Sud.

La prossima settimana è in arrivo una perturbazione, sin dalla giornata di lunedì, quando aumenterà la nuvolosità ed arriveranno le prime leggere piogge. Per peggiorare, poi martedì e mercoledì, quando le precipitazioni saranno più intense, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali. Il meteo resterà instabile anche nei giorni successivi, seppur, mancando una settimana, le previsioni non possono essere ancora così precise e potranno cambiare nei prossimi giorni.

La scadenza delle accise

Domani scadrà lo sconto delle accise sui carburanti e, quindi, c’è il rischio di un’impennata dei prezzi, proprio per questo ponte del 1° maggio. Tuttavia, secondo le ultime informazioni provenienti dal Governo e dalle parole recentemente pronunciate dalla premier Giorgia Meloni, è attesa una proroga, nel corso dell’odierno Consiglio dei Ministri. Possibile ci sia una differenza di sconto tra benzina e diesel, visto che il gasolio ha avuto un aumento nettamente superiore dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Si attendono novità ufficiali nel corso delle prossime ore.

(foto di wal_172619 da Pixabay)

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