Vacanze Sicure 2026: dal 20 aprile al via i controlli sugli pneumatici in campo Polizia Stradale e Assogomma

Dal 20 aprile 2026 la Polizia Stradale tornerà a concentrarsi in modo particolare su un aspetto della sicurezza spesso dato per scontato, ma in realtà decisivo ogni volta che ci si mette al volante: gli pneumatici. Parte infatti una nuova campagna di controlli su scala nazionale che avrà proprio questo obiettivo, cioè verificare le condizioni delle gomme montate sui veicoli in circolazione.

Le pattuglie effettueranno un’indagine approfondita sugli pneumatici dei veicoli fermati

A prima vista può sembrare un tema secondario, uno di quelli che si affrontano solo quando arriva il momento del cambio stagionale o quando il gommista fa notare che il battistrada è ormai al limite. In realtà, è esattamente il contrario. Gli pneumatici sono il punto in cui l’auto incontra la strada, l’unico vero contatto tra il veicolo e l’asfalto. Eppure, proprio perché sono sempre lì e fanno silenziosamente il loro lavoro, spesso finiscono per essere trascurati.

È anche per questo che la nuova campagna della Polizia Stradale assume un significato che va oltre il semplice controllo. Durante i normali servizi di pattugliamento su strade e autostrade, infatti, gli agenti non si limiteranno alle verifiche di routine o alla documentazione del veicolo. Quando fermeranno un’auto, guarderanno con attenzione anche alle sue gomme. Verrà controllato lo stato di usura del battistrada, ma anche l’eventuale presenza di tagli, rigonfiamenti, danni o anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza.

Non sarà però solo una questione di gomme consumate. I controlli andranno molto più a fondo e prenderanno in considerazione diversi aspetti che spesso gli automobilisti non valutano con la dovuta attenzione. Si parlerà di omologazione, di corrispondenza con quanto indicato nella carta di circolazione, di uniformità degli pneumatici montati sullo stesso asse e anche di correttezza dell’equipaggiamento stagionale rispetto al periodo dell’anno. In sostanza, non si verificherà soltanto se la gomma “sembra buona”, ma se è davvero adatta a quell’auto, montata nel modo corretto e coerente con le regole previste.

Per rendere queste verifiche più accurate, gli operatori coinvolti hanno seguito una formazione tecnica specifica e saranno dotati di spessimetro, lo strumento omologato che consente di misurare in modo preciso la profondità del battistrada. È un dettaglio che dice molto dello spirito dell’iniziativa: non un controllo generico, ma un’attività costruita su basi tecniche, con criteri il più possibile uniformi e affidabili.

Questa iniziativa è arrivata alla sua 23ª edizione e nasce dalla collaborazione tra Assogomma e Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale, un lavoro comune che negli anni ha cercato di portare maggiore attenzione su un tema tanto semplice quanto cruciale. In fondo, tutta la sicurezza attiva dell’auto si appoggia su pochi centimetri quadrati di gomma. È su quella superficie minima che si decide una parte enorme del comportamento del veicolo.

E oggi il tema è forse ancora più attuale di un tempo. Molte auto moderne, tra SUV, crossover ed elettriche, hanno masse importanti e in parecchi casi superano senza difficoltà le due tonnellate. Sono vetture più pesanti, spesso più potenti e cariche di tecnologia, ma alla fine continuano a dipendere comunque da quattro pneumatici per restare ben salde alla strada. È una realtà molto concreta, che però non sempre viene tenuta presente quando si rimanda un controllo, si sottovaluta una gomma usurata o si sceglie di posticipare la sostituzione.

I controlli saranno distribuiti in tutta Italia e i dati raccolti verranno poi analizzati secondo un modello statistico definito dal Politecnico di Torino. Quelle informazioni serviranno successivamente a costruire una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, soprattutto in vista dei prossimi esodi estivi, il periodo in cui le vetture affrontano più spesso viaggi lunghi, temperature elevate, asfalto rovente e carichi maggiori.

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