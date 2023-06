Aston Martin si allea con Lucid per creare SUV elettrici di lusso

Aston Martin ha annunciato una partnership strategica con Lucid Group, la startup californiana che produce auto elettriche di lusso, per accedere alle sue tecnologie avanzate e realizzare i suoi futuri SUV elettrici. L’accordo prevede che Lucid fornisca alla casa inglese i suoi motori elettrici e i suoi sistemi batteria, che saranno al centro della nuova piattaforma modulare a batteria (BEV) sviluppata internamente dal marchio britannico. Il brand britannico ha dichiarato di voler creare “i veicoli elettrici ad alte prestazioni più emozionanti e desiderabili al mondo”, puntando sull’idrogeno circolare come fonte di energia pulita e rinnovabile. Il primo modello elettrico di Aston Martin dovrebbe essere lanciato nel 2025 e sarà un SUV.

Aston Martin: accordo con Lucid Motors per un SUV elettrico di lusso che debutterà nel 2025

L’accordo con Lucid si inserisce nel piano strategico decennale di Aston Martin per la transizione energetica, che prevede un investimento di oltre 2 miliardi di sterline (circa 2,5 miliardi di dollari) in tecnologie avanzate nei prossimi cinque anni. Lawrence Stroll, presidente esecutivo di Aston Martin, ha definito l’accordo con Lucid “un cambiamento epocale per la futura crescita guidata dall’EV di Aston Martin”. “Sulla base della nostra strategia e dei nostri requisiti, abbiamo selezionato Lucid, ottenendo l’accesso alle tecnologie più performanti e innovative del settore per i nostri futuri prodotti BEV”, ha affermato Stroll.

Lucid è nota per la sua berlina elettrica Air, che ha vinto vari premi, tra cui il MotorTrend Car of the Year nel 2021. La società ha anche annunciato il suo primo SUV elettrico, il Gravity, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023. Lucid è controllata dal Fondo d’investimento pubblico dell’Arabia Saudita, che è anche il secondo azionista di Aston Martin, dopo lo stesso Stroll. Aston Martin continuerà a collaborare anche con Mercedes-Benz, che le fornirà l’accesso a una gamma di tecnologie di classe mondiale, tra cui le architetture dei propulsori e dei sistemi elettronici per le sue attuali e future generazioni di veicoli, compresi quelli a motore termico, ibridi ed elettrici.

Rate this post