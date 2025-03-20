Audizione Elkann in Parlamento, Cirio (Regione Piemonte): “Apprezziamo l’impegno di mantenere l’Italia al centro dello sviluppo di Stellantis”

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso il suo apprezzamento per quanto detto dal presidente di Stellantis John Elkann in occasione dell’audizione in Parlamento. Un intervento, quello del presidente del gruppo automobilistico, che ha fornito conferme e rassicurazioni sull’impegno di Stellantis negli investimenti nei siti produttivi italiani.

Conferme sul piano presentato a dicembre

Commentando le parole di Elkann alla Camera dei Deputati Cirio ha dichiarato: “La presenza di John Elkann in Parlamento è un gesto di profondo rispetto nei confronti delle nostre istituzioni ed è un fatto che apprezziamo. Nel suo intervento ha confermato i contenuti del piano presentato a dicembre, un piano che la Regione conosce e di cui è partner su tante iniziative: la Regione è stata infatti parte attiva nell’azione che l’azienda ha messo in campo per portare il secondo modello a Mirafiori ed è grazie a un contratto con la Regione, e con il Comune di Torino, che oggi Mirafiori ospita l’unico stabilimento di Stellantis per i test, la manutenzione e il riciclo delle batterie.

Cambio di passo di Stellantis

“Un piano, infine, – prosegue Cirio – che presenta l’impegno di mantenere l’Italia, il Piemonte e Mirafiori al centro dello sviluppo del gruppo sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda la ricerca, l’innovazione e l’ingegneria. La giornata di oggi conferma pertanto un cambio di passo dell’azienda e un nuovo rapporto con il governo, che consideriamo positivo. Al contempo, però, continuiamo a monitorare con attenzione gli sviluppi futuri in stretta e costante collaborazione con il Governo Meloni e con il ministro Urso, nella convinzione comune che l’automotive possa ancora rappresentare il presente ed il futuro dell’industria manifatturiera piemontese e italiana”.

