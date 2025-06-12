Auto italiane sempre più vecchie: l’età media del parco circolante è di 12 anni e 2 mesi

Cresce in maniera significativa l’età media delle auto che circolano sulle strade italiane, arrivando a maggio 2025 a 12 anni e 2 mesi, secondo l’analisi del portale Facile.it. L’anzianità dei veicoli risulta sempre più elevata, con l’età media del parco auto italiano che è aumentata del 3,7% rispetto ad appena un anno fa.

Aumenta chi sottoscrive l’assistenza stradale tra le coperture dell’RC auto

Un ulteriore segnale a conferma di quanto siano vecchie le vetture che girano sulle strade italiane arriva dal fatto che, a maggio 2025, tra coloro che hanno scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza RC auto, il 42,8% ha optato per l’assistenza stradale, una copertura facoltativa che ad ottobre 2024 faceva registrare un incidenza del 39%.

Auto più vecchia maggiore è il premio assicurativo da pagare

L’analisi ha inoltre evidenziato una stretta correlazione tra età media del veicolo e costo dell’assicurazione RC auto. È stato calcolato che per una vettura con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena quattro anni.

In Sicilia le auto più vecchie, in Toscana le più “giovani”

Guardando all’anzianità media delle auto nelle varie regioni italiane, emerge che le auto più vecchie si trovano in Sicilia, dove a maggio l’età media ha raggiunto i 14 anni. A seguire ci sono Basilicata (13 anni e 11 mesi), Calabria e Sardegna (13 anni e 8 mesi), Molise e Puglia (13 anni e 6 mesi). Per quanto riguarda invece il versante opposto della classifica, le regioni dove circolano le auto più “giovani” del Paese sono Toscana (11 anni e 1 mese), Lombardia (11 anni e 7 mesi), Lazio (11 anni e 8 mesi) ed Emilia-Romagna (11 anni e 11 mesi).

