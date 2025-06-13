Previsioni traffico e meteo 13-15 giugno: è arrivata l’estate

Terminate le scuole è ufficialmente iniziata la stagione dei weekend fuoriporta nei luoghi di villeggiatura, con aumento del traffico, in attesa del classico esodo di agosto. A dare ulteriore slancio a chi si vuole mettere in viaggio, c’è un meteo tipicamente estivo, anche se l’estate inizierà ufficialmente solo tra una settimana.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, il traffico sarà piuttosto sostenuto, in particolare nel pomeriggio/sera di oggi, in uscita dalle grandi città ed in senso inverso, nella giornata di domenica e sarà così per tutti i fine settimana dei prossimi due mesi. Le direttrici più trafficate saranno l’A1 e l’A14 in direzione della costa adriatica, le autostrade verso la Liguria, l’A4 per raggiungere il Lago di Garda e l’A2 del Mediterraneo. Ma non mancheranno possibili disagi anche verso altre località di villeggiatura.

Non mancheranno alcune chiusure per i cantieri, in particolare nella notte tra oggi e domani, con attenzione particolare alla zona ligure, dove spesso non sono mancate code e disagi. Per cercare di favorire un traffico più scorrevole, c’è il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada di domenica: è previsto dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana caldissimo in Italia. È previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese, con qualche pioggia o temporale sull’arco alpino, con possibile sconfinamento verso le zone più pianeggianti, nella serata di domenica.

Le temperature saranno tipicamente estive, con il picco del caldo proprio nel corso del weekend. Le minime resteranno attorno ai 20 gradi, mentre le massime andranno ben oltre quota 30°, soprattutto nella giornata di sabato. In alcune città, come Firenze e Roma, si toccheranno i 37 gradi, le zone interne delle isole anche a 40°.

