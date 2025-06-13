Previsioni traffico e meteo 13-15 giugno: è arrivata l’estate

Gite fuoriporta e temperature anche vicine ai 40 gradi

di Fabio Cavagnera13 Giugno, 2025
Previsioni traffico e meteo 13-15 giugno: è arrivata l’estate

Terminate le scuole è ufficialmente iniziata la stagione dei weekend fuoriporta nei luoghi di villeggiatura, con aumento del traffico, in attesa del classico esodo di agosto. A dare ulteriore slancio a chi si vuole mettere in viaggio, c’è un meteo tipicamente estivo, anche se l’estate inizierà ufficialmente solo tra una settimana.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, il traffico sarà piuttosto sostenuto, in particolare nel pomeriggio/sera di oggi, in uscita dalle grandi città ed in senso inverso, nella giornata di domenica e sarà così per tutti i fine settimana dei prossimi due mesi. Le direttrici più trafficate saranno l’A1 e l’A14 in direzione della costa adriatica, le autostrade verso la Liguria, l’A4 per raggiungere il Lago di Garda e l’A2 del Mediterraneo. Ma non mancheranno possibili disagi anche verso altre località di villeggiatura.

Non mancheranno alcune chiusure per i cantieri, in particolare nella notte tra oggi e domani, con attenzione particolare alla zona ligure, dove spesso non sono mancate code e disagi. Per cercare di favorire un traffico più scorrevole, c’è il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada di domenica: è previsto dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana caldissimo in Italia. È previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese, con qualche pioggia o temporale sull’arco alpino, con possibile sconfinamento verso le zone più pianeggianti, nella serata di domenica.

Le temperature saranno tipicamente estive, con il picco del caldo proprio nel corso del weekend. Le minime resteranno attorno ai 20 gradi, mentre le massime andranno ben oltre quota 30°, soprattutto nella giornata di sabato. In alcune città, come Firenze e Roma, si toccheranno i 37 gradi, le zone interne delle isole anche a 40°.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Leapmotor T03 - Incentivi 2025 Audi RS6 e-tron Avant - Foto spia 12-9-2025 Porsche Taycan Turbo GT4 RS - Foto spia 12-09-2025 Kia Stonic 2025 Porsche Cayenne Coupe Turbo GT 2027 - Foto spia 11-09-2025 Cupra Design House Monaco Kia EV6 GT - Salone di Monaco 2025 Windelo 62 Stellantis Cupra Formentor e Terramar Tribe Edition - Salone di Monaco 2025 Kia PV5 - Salone di Monaco 2025 Lucid Gravity Hyundai Insteroid - Salone di Monaco 2025 Tutte le foto