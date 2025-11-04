Auto pignorate fatte sparire e rivendute all’estero: smascherato un traffico illecito tra Cesena e Ferrara

Una 67enne di Cesena, titolare di un’agenzia di pratiche auto, è tra le persone denunciate dalla Polizia di Stato di Forlì per un presunto traffico illecito di autovetture. L’indagine, condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Forlì, ha portato alla denuncia a piede libero anche di un 33enne straniero, titolare di un autosalone nel ferrarese. Entrambi sono accusati di falso documentale, sostituzione di persona e truffa.

Traffico illecito di auto: denunciati un autosalonista e una titolare di agenzia di pratiche a Cesena

Le indagini, avviate oltre un anno fa a seguito di segnalazioni di transiti sospetti di auto, hanno rivelato un articolato sistema fraudolento. Secondo quanto ricostruito, il titolare dell’autosalone avrebbe acquistato a basso costo o gratuitamente veicoli gravati da vincoli fiscali o sottoposti a pignoramento, approfittando della buona fede dei proprietari convinti di regolarizzare la propria posizione debitoria.

A quel punto, la 67enne cesenate avrebbe falsificato le pratiche, simulando la cancellazione dei mezzi dal registro Pra tramite documenti apparentemente firmati dai legittimi proprietari. Le vetture venivano poi rivendute all’estero o smontate per ricavarne pezzi di ricambio, dopo aver distrutto targhe e documenti originali.

Secondo gli investigatori, l’attività illecita avrebbe fruttato un ingiusto profitto derivante dalla vendita di almeno 163 auto, sottratte all’Erario e agli Enti creditori. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura, ha disposto per entrambi il divieto di esercitare l’attività di commercio e pratiche auto per dodici mesi. La Polizia di Stato ricorda che l’ipotesi di reato è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e invita i cittadini a diffidare di offerte sospette per la cessione di veicoli gravati da vincoli o pignoramenti.

Rate this post