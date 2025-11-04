Incidenti stradali, Purcaro (DEKRA): “Le regole da sole non bastano, servono formazione e consapevolezza per fermare le stragi sulle strade”

Il commento di Purcaro ai drammatici incidenti stradali avvenuti negli ultimi giorni

di Gaetano Scavuzzo4 Novembre, 2025

Sicurezza stradale

Incidenti stradali, Purcaro (DEKRA): “Le regole da sole non bastano, servono formazione e consapevolezza per fermare le stragi sulle strade”

La necessità di intervenire sul fronte della sicurezza stradale è sempre più impellente alla luce dei tragici incidenti stradali che negli ultimi giorni hanno riempito le pagine di cronaca. Sul tema è intervenuto Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia, ribadendo il fatto che servano più formazione e consapevolezza per fermare la strage sulle strade.

“La sicurezza stradale non va data per scontata”

“Negli ultimi giorni – ha dichiarato Purcaro – abbiamo assistito a una serie di incidenti stradali drammatici che hanno spezzato troppe vite, come quelle del fratello di Andrea Delogu, dello zio di Laura Pausini e della giovane ragazza di soli vent’anni morta a Roma sulla Cristoforo Colombo. Sono tragedie che ci ricordano, ancora una volta, quanto la sicurezza stradale non possa essere data per scontata. Ogni giorno sulle nostre strade si ripetono comportamenti rischiosi, spesso legati a distrazione, velocità e scarsa consapevolezza dei pericoli. Come fotografano gli ultimi dati Istat, infatti, nel 2024 gli incidenti stradali hanno causato 3.030 decessi e una media giornaliera di 475 incidenti, oltre 8 morti e 641 feriti”.

“Programmi formativi continui fin dalle scuole”

“È indispensabile – prosegue il presidente di DEKRA Italia – rimettere al centro la formazione: non solo come obbligo, ma come cultura. Dobbiamo formare automobilisti, motociclisti e pedoni, a partire dai più giovani, verso un approccio più responsabile e attento. Le regole, da sole, non bastano se non c’è una vera educazione alla sicurezza. Come DEKRA, da sempre impegnata nella prevenzione e nell’analisi dei rischi, ribadiamo l’urgenza di investire in programmi formativi continuativi, campagne di sensibilizzazione e percorsi educativi fin dalle scuole. Solo così potremo ridurre il numero di vittime e costruire una mobilità sicura e sostenibile per tutti”.

