Stellantis domina ancora il mercato italiano: crescita a ottobre nonostante la flessione generale

Stellantis si è confermata protagonista assoluta del mercato auto in Italia anche ad ottobre 2025, con risultati in netta controtendenza rispetto all’andamento generale del settore. Secondo Dataforce che come al solito ha elaborato i dati ufficiali del settore, l’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa ha immatricolato 33.704 unità facendo registrare una crescita del 5,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre il mercato nel suo com0lesso ha subito una lieve flessione dello 0,6% con 125.826 nuove targhe. La quota di mercato di Stellantis è salita così al 26,8%, in aumento di 1,5 punti percentuali su base annua.

“Questi risultati testimoniano la solidità della strategia Stellantis e la capacità del Gruppo di rispondere alle sfide del mercato”, ha commentato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. Tra i brand del gruppo, Fiat mantiene la leadership assoluta grazie ai risultati di Grande Panda e Pandina, ancora il modello più venduto in Italia con una quota del 6%. Bene anche Jeep Avenger, che si conferma il SUV più venduto del Paese con una quota del 3,2%, e Citroën C3, quinta nella classifica generale con il 2,4%.

Brillante la performance di Alfa Romeo, con immatricolazioni in crescita del 23% trainate dalla nuova Junior, e di Citroën, che segna un +48% e una quota in aumento al 3,6%. Opel registra la migliore performance dell’anno con 3.800 immatricolazioni (+3%), mentre Lancia, grazie alla nuova Ypsilon, torna a crescere del 16%. Nel segmento elettrico (BEV), Stellantis consolida la sua leadership con una quota del 21,8%, grazie anche alla Nuova Citroën ë-C3, modello 100% elettrico più venduto nel suo segmento. Un risultato che conferma la forza del gruppo anche nella mobilità sostenibile.

