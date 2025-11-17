Auto: quasi un milione di italiani over 80 ancora al volante

In Italia potrebbero esserci quasi un milione di automobilisti over 80 al volante. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it, che ha esaminato oltre 5 milioni di preventivi Rc auto, scoprendo che circa il 3% degli assicurati è nato prima del 1945, quindi ha già compiuto 80 anni o più. Dallo studio emerge che, a parità di condizioni assicurative, il premio medio Rc auto per chi ha tra gli 80 e gli 89 anni è di 356 euro.

Si tratta di un incremento del 10% rispetto agli assicurati tra i 50 e i 59 anni e del 15% rispetto ai 60-69enni. L’analisi di Facile.it si è concentrata su un campione uniforme di preventivi raccolti nel 2025, riferiti ad automobilisti in prima classe di merito, residenti in Lombardia, con vetture di cilindrata compresa tra 1.200 e 1.400 cc e con la formula guida esperta.

Gli esperti spiegano che l’aumento del premio Rc auto riflette semplicemente la valutazione del rischio da parte delle compagnie. Anche se gli automobilisti più anziani portano con sé anni di esperienza al volante, con l’avanzare dell’età alcune capacità fisiche, come vista, udito e riflessi, possono diminuire, aumentando leggermente la probabilità di incidenti. Ricordiamo che per gli over 80 il rinnovo della patente auto avviene ogni due anni e prevede una visita medica accurata.

