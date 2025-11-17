Mercedes GLB 2026: il debutto è sempre più vicino [FOTO SPIA]

Verrà presentata il prossimo 8 dicembre, arriverà nel 2026

di Fabio Cavagnera17 Novembre, 2025

Mercedes GLB

La nuova Mercedes GLB è prossima al debutto. Come annunciato dalla casa tedesca, infatti, il rinnovato SUV vedrà la sua versione di serie mostrata al pubblico il prossimo 8 dicembre. Nel frattempo, si stanno ultimando i test di collaudo della vettura e, di conseguenza, scende anche la mimetizzazione, consentendo di avere un quadro più reale delle novità estetiche.

Le caratteristiche

Il SUV propone un design più elegante rispetto al suo predecessore, incorporando il nuovo linguaggio stilistico di Mercedes. Il frontale presenta LED più sottili che fiancheggiano un’ampia griglia che sembra essere montata più in basso sul paraurti anteriore. La parte superiore è stata leggermente modificata, così come la coda verticale. Quest’ultima è ancora camuffata per non permettere agli occhi indiscreti di conoscere la vera forma dei fanali posteriori.

Sappiamo già tutto, invece, per quanto riguarda gli interni. La casa tedesca, infatti, li ha mostrati con immagini ufficiali nei giorni scorsi, scoprendo così un cockpit ispirato alla nuova CLA, con in primo piano il triplo schermo digitale, per quadro strumenti, infotainment e schermo per il passeggero. C’è anche il classico utilizzo di materiali premium, così come uno spazio aumentato per i passeggeri posteriori. La nuova GLB sarà disponibile anche in versione 7 posti.

Mercedes GLB 2026: il debutto è sempre più vicino

I motori

C’è ancora da attendere, invece, per conoscere quale sarà il line-up delle motorizzazioni, per questo rinnovato SUV tedesco. Sarà, comunque, una gamma elettrificata, con le soluzioni ibride e quelle 100% elettriche, senza fare a meno delle versioni ad alte prestazioni, sotto il logo AMG.

Uscita

Come dicevamo, la nuova Mercedes GLB sarà presentata ufficialmente il prossimo 8 dicembre, per arrivare poi sul mercato nel corso del 2026.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025

  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 1
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 2
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 3
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 4
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 5
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 6
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 7
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 8
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 9
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 10
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 11
  • Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 - 12
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Mercedes

Foto

Peugeot 3008 Dual Motor - La Gruyere Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 Audi RS6 2027 - Foto spia 17-11-2025 Opel Corsa C Mercedes Classe G - Primo anniversario GOT Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Hyundai e Maxi Mobility - Corporate rent EV Dacia Sandriders - Presentazione stagione 2026 Bentley Continental GT Supersports Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto