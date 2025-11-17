Mercedes GLB 2026: il debutto è sempre più vicino [FOTO SPIA]

La nuova Mercedes GLB è prossima al debutto. Come annunciato dalla casa tedesca, infatti, il rinnovato SUV vedrà la sua versione di serie mostrata al pubblico il prossimo 8 dicembre. Nel frattempo, si stanno ultimando i test di collaudo della vettura e, di conseguenza, scende anche la mimetizzazione, consentendo di avere un quadro più reale delle novità estetiche.

Le caratteristiche

Il SUV propone un design più elegante rispetto al suo predecessore, incorporando il nuovo linguaggio stilistico di Mercedes. Il frontale presenta LED più sottili che fiancheggiano un’ampia griglia che sembra essere montata più in basso sul paraurti anteriore. La parte superiore è stata leggermente modificata, così come la coda verticale. Quest’ultima è ancora camuffata per non permettere agli occhi indiscreti di conoscere la vera forma dei fanali posteriori.

Sappiamo già tutto, invece, per quanto riguarda gli interni. La casa tedesca, infatti, li ha mostrati con immagini ufficiali nei giorni scorsi, scoprendo così un cockpit ispirato alla nuova CLA, con in primo piano il triplo schermo digitale, per quadro strumenti, infotainment e schermo per il passeggero. C’è anche il classico utilizzo di materiali premium, così come uno spazio aumentato per i passeggeri posteriori. La nuova GLB sarà disponibile anche in versione 7 posti.

I motori

C’è ancora da attendere, invece, per conoscere quale sarà il line-up delle motorizzazioni, per questo rinnovato SUV tedesco. Sarà, comunque, una gamma elettrificata, con le soluzioni ibride e quelle 100% elettriche, senza fare a meno delle versioni ad alte prestazioni, sotto il logo AMG.

Uscita

Come dicevamo, la nuova Mercedes GLB sarà presentata ufficialmente il prossimo 8 dicembre, per arrivare poi sul mercato nel corso del 2026.

