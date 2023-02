Auto storiche: presentato ricorso contro i blocchi alla circolazione a Roma

I blocchi del traffico legati ai veicoli più inquinati impediscono la circolazione anche alle auto storiche, un patrimonio importante della storia italiana e non solo. L’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed i registri storici di Alfa Romeo, Fiat e Lancia hanno così presentato un ricorso al Presidente della Repubblica contro questi stop.

”Bastano pochissime deroghe”

Il ricorso straordinario è stato presentato per ottenere l’annullamento dei decreti e delle delibere della Regione Lazio e del Comune di Roma, visto che non comprendono la distinzione tra i veicoli storici e le vetture inquinanti.

“La percentuale di questi ultimi, che risultano certificati come storici, è del tutto irrilevante – viene spiegato da Alberto Scuro, il presidente dell’ASI – ma, per continuare a rappresentare la risorsa culturale ed economica che sono per il nostro Paese, devono poter essere tenuti in vita attivando specifiche deroghe inerenti la circolazione. Non abbiamo chiesto una circolazione libera, ma mantenendo alcune opportune limitazioni”.

Sono solo lo 0,25%

Entrando nello specifico, sul territorio della Città di Roma, i veicoli d’uso quotidiano circolanti (dati MTCT) sono 4.040.078 e quelli con Certificato di Rilevanza Storica registrato alla Motorizzazione sono 9.945: una quota pari allo 0,25% del totale, che percorre annualmente lo 0,014% dei chilometri percorsi dai veicoli d’uso quotidiano.

Un numero davvero limitatissimo, che non può certo essere causa dei problemi legati all’inquinamento. Un ricorso simile era già stato accolto nel 2022 per quanto riguarda Torino ed ora “ci aspettiamo – chiude Scuro – venga accolto anche questo nuovo Ricorso Straordinario, avanzato con le stesse motivazioni e finalità del precedente”.

