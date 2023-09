Auto usate: quasi 395.000 passaggi di proprietà a luglio 2023 in Italia

Il mercato delle auto usate in Italia dimostra robustezza e resilienza. A luglio, il mercato italiano delle vetture di seconda mano ha mostrato segni positivi. Stando ai dati pubblicati dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), si evidenzia un incremento del 6,5% rispetto a luglio 2022, toccando 394.868 trasferimenti di proprietà.

Un salto significativo, se consideriamo che luglio 2022 aveva mostrato una decrescita del 16,3% rispetto all’anno precedente. Nel complesso, i primi sette mesi dell’anno evidenziano una crescita complessiva del 7,7% nel mercato auto usate, totalizzando 2.887.050 passaggi di proprietà.

Motorizzazione: il preferito rimane il diesel

Entrando nel dettaglio delle motorizzazioni, il diesel continua a dominare il mercato con una quota del 49,1%. Tuttavia, c’è stata una lieve flessione rispetto al 49,7% del 2022. La benzina segue con un 38% mentre le ibride conquistano la terza posizione con il 5,1%.

Anche le alimentazioni alternative guadagnano terreno: le auto a GPL registrano una quota del 4,4% mentre quelle a metano si attestano al 2,4%. Da non sottovalutare, le auto 100% elettriche e ibride plug-in, seppur con quote modeste dello 0,5% e dello 0,6%.

Analisi regionale: Lombardia in testa

Analizzando i dati a livello regionale, la Lombardia si conferma leader con il 15,6% dei trasferimenti. Il Lazio e la Campania seguono rispettivamente con il 10% e il 9,5%.

Per quanto riguarda l’anzianità, le auto con più di 10 anni rappresentano il 50,3% del totale dei trasferimenti netti. Le auto di età compresa tra 6 e 10 anni mostrano una crescita, raggiungendo il 16,1%. È interessante notare l’incremento delle auto più recenti (0-1 anno), che toccano il 5,6%.

Minivolture: tendenze e anzianità

Nel segmento delle minivolture, le auto diesel rappresentano il 53% del totale, seguite da quelle a benzina al 31,6%. Le auto ibride salgono al 6% di quota. Analizzando l’anzianità, le auto con più di 10 anni rappresentano il 39,8% mentre quelle tra 6 e 10 anni raggiungono il 19,5%.

Il mercato delle auto usate in Italia, come sottolineato dall’UNRAE, si sta mostrando in salute e in crescita, confermando tendenze e preferenze dei consumatori italiani.

