Autopromotec Talks: dal 25 settembre al via gli incontri sull’Automotive

Autopromotec, la fiera dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, presenta “Autopromotec Talks“, una serie di incontri con esperti del settore. Questi eventi si concentreranno sui temi principali della 30ª edizione della manifestazione, che si terrà a BolognaFiere dal 21 al 24 maggio 2025. L’iniziativa offrirà un’analisi innovativa sulle questioni chiave del postvendita automobilistico, con particolare attenzione a sostenibilità, intelligenza artificiale, data act, made in Italy e racing, che saranno i temi centrali della Biennale.

Sostenibilità, AI, Data Act, Made in Italy e racing al centro di Autopromotec Talks

Il 25 settembre 2024, presso l’Automobile Club di Milano, si terrà il primo talk “Zero emissioni e infinite soluzioni”, volto a esplorare la sostenibilità nell’industria automobilistica. L’evento si concentrerà non solo sull’auto elettrica, ma anche sui progressi fatti verso una produzione più sostenibile. Verranno affrontati temi su come la sostenibilità, spesso vista come un costo, possa invece trasformarsi in un’opportunità competitiva per le aziende.

Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, insieme ai principali esponenti del settore aftermarket, affronterà temi cruciali come energia, gestione delle risorse, rigenerazione e ottimizzazione dei processi produttivi, illustrando esempi concreti di sostenibilità innovativa.

“La sostenibilità non riguarda solo la riduzione delle emissioni, ma anche il raggiungimento di un equilibrio economico e sociale,” spiega Servadei. “Attraverso Autopromotec Talks, intendiamo avviare un dialogo costruttivo tra aziende e istituzioni.” Questo appuntamento segna l’inizio di una serie di incontri dedicati a tematiche come intelligenza artificiale, Data Act, valorizzazione del Made in Italy e il mondo delle competizioni automobilistiche.

Rate this post