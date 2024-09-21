Autopromotec Talks: dal 25 settembre al via gli incontri sull’Automotive

Sostenibilità, AI, Data Act, Made in Italy e racing al centro di Autopromotec Talks

di Andrea Senatore21 Settembre, 2024

Autopromotec Talks

Autopromotec Talks: dal 25 settembre al via gli incontri sull’Automotive

Autopromotec, la fiera dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, presenta “Autopromotec Talks“, una serie di incontri con esperti del settore. Questi eventi si concentreranno sui temi principali della 30ª edizione della manifestazione, che si terrà a BolognaFiere dal 21 al 24 maggio 2025. L’iniziativa offrirà un’analisi innovativa sulle questioni chiave del postvendita automobilistico, con particolare attenzione a sostenibilità, intelligenza artificiale, data act, made in Italy e racing, che saranno i temi centrali della Biennale.

Sostenibilità, AI, Data Act, Made in Italy e racing al centro di Autopromotec Talks

Il 25 settembre 2024, presso l’Automobile Club di Milano, si terrà il primo talk “Zero emissioni e infinite soluzioni”, volto a esplorare la sostenibilità nell’industria automobilistica. L’evento si concentrerà non solo sull’auto elettrica, ma anche sui progressi fatti verso una produzione più sostenibile. Verranno affrontati temi su come la sostenibilità, spesso vista come un costo, possa invece trasformarsi in un’opportunità competitiva per le aziende.

Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, insieme ai principali esponenti del settore aftermarket, affronterà temi cruciali come energia, gestione delle risorse, rigenerazione e ottimizzazione dei processi produttivi, illustrando esempi concreti di sostenibilità innovativa.

“La sostenibilità non riguarda solo la riduzione delle emissioni, ma anche il raggiungimento di un equilibrio economico e sociale,” spiega Servadei. “Attraverso Autopromotec Talks, intendiamo avviare un dialogo costruttivo tra aziende e istituzioni.” Questo appuntamento segna l’inizio di una serie di incontri dedicati a tematiche come intelligenza artificiale, Data Act, valorizzazione del Made in Italy e il mondo delle competizioni automobilistiche.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Autopromotec Talks: ieri a Roma il terzo incontro Autopromotec Talks: ieri a Roma il terzo incontro
Auto

Autopromotec Talks: ieri a Roma il terzo incontro

Il Made in Italy al centro dell'attenzione nel terzo Autopromotec Talk che si è tenuto a Roma
Il terzo Autopromotec Talk si è tenuto a Roma l’11 dicembre. Nel corso dell’incontro si è approfondito il ruolo strategico

Ultime news

Foto

Land Rover Defender 80 - Foto spia 28-09-2025 Lexus LFR 2026 - Foto spia 28-09-2025 Cupra Tindaya 2025 SWM G01 PRO Hyundai Insteroid Raduno Suzuki 4X4 Volkswagen - Super Hybrid Days Suzuki eVitara Ichi Edition Stellantis - Modelli Salone Auto Torino 2025 Nissan Micra 2025 - Primo Contatto Toyota Corolla Cross 2025 - Foto dinamiche Mercedes-Maybach V12 Edition Tutte le foto