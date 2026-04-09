Autostrada A14 riaperta oggi tra Vasto Sud e Poggio Imperiale dopo la frana a Petacciato

Nella tarda mattinata di oggi giovedì 9 aprile, poco prima delle 12:15, è stata riaperta l’autostrada A14 Bologna-Taranto, nei tratti compresi tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Ad annunciarlo è Autostrade per l’Italia che con un nota comunica il ripristino della viabilità sul tratto autostradale della A14 che due giorni fa era stato chiuso precauzionalmente a causa di un risveglio di una frana a Petacciato (Campobasso), in Molise.

I lavori effettuati da Autostrade

Sono stati oltre 100 gli operatori e 40 i mezzi di Autostrade per l’Italia che dalla giornata di ieri sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord. In particolare, fa sapere Aspi, sono stati realizzati lavori di consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione. Inoltre sono state eseguite ispezioni approfondite per la verifica di tutti i dispositivi di sicurezza, in particolar modo barriere laterali e spartitraffico. A ciò si è aggiunta la prosecuzione dell’attività di monitoraggio attraverso la sensoristica installata sulle rete e con l’impiego di mezzi specifici, come il by-bridge, che hanno consentito ai tecnici di verificare sul posto l’infrastruttura.

Si lavora per riaprire anche la carreggiata sud

La riapertura al traffico è stata possibile grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia. In accordo con gli organi preposti che hanno autorizzato l’esecuzione dei lavori, a seguito degli ultimi esiti del monitoraggio del fronte franoso, Aspi ha iniziato i lavori nel pomeriggio di ieri, con le attività di messa in sicurezza che continueranno nelle prossime ore per garantire la riapertura anche della carreggiata sud in tempi brevi.

Giana (Ad Aspi): “Riapertura in tempi record”

Dopo le difficoltà delle ultime ore per la viabilità stradale, con l’impraticabilità della dorsale adriatica che ha spezzato in due l’Italia, Arrigo Giana, amministratore delegato del Gruppo Aspi, commenta così la celere riapertura dell’A14: “Voglio ringraziare tutte le persone di Autostrade per l’Italia che, grazie alla loro determinazione, hanno consentito la riapertura dell’infrastruttura in tempi record, consentendoci di restituire agli utenti una via di collegamento indispensabile e strategica per il territorio e per l’intero Paese. Questo risultato è stato ottenuto con il coordinamento del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sinergia con la Protezione civile”.

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