Autostrade per l’Italia: debutta il simulatore di guida che usa IA e droni per migliorare la sicurezza

Il progetto DBA – Driver Behaviour Analysis, di Autostrade per l’Italia, ha come obiettivo quello di studiare il comportamento degli automobilisti nei pressi dei cantieri autostradali per mezzo di un simulatore di guida che funziona con la realtà aumentata. L’iniziativa avviene in partnership con quattro prestigiosi atenei italiani: il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Napoli Federico II. L’obiettivo è quello di individuare soluzioni innovative aumentando la sicurezza lungo l’intera rete autostradale.

Autostrade per l’Italia: un nuovo progetto per migliorare la sicurezza nelle strade

Per la prima volta, Movyon – azienda di Autostrade per l’Italia specializzata in tecnologie per la mobilità intelligente – ha deciso di adottare un metodo scientifico innovativo che combina l’uso di dati reali, raccolti attraverso droni, con simulazioni di guida ad alta precisione. L’obiettivo è quello di comprendere in maniera precisa quello che è il comportamento degli automobilisti nel mondo reale, così da individuare eventuali criticità, errori ricorrenti e possibili interventi per aumentare la sicurezza stradale. L’utilizzo dei droni permette di monitorare l’intera rete autostradale da una prospettiva più ampia ed efficace rispetto ai tradizionali sistemi di registrazione a bordo.

Un percorso immersivo in realtà aumentata ha permesso di analizzare i comportamenti di guida nei pressi dei cantieri autostradali, grazie ai dati raccolti dai droni. L’osservazione delle traiettorie ha evidenziato le infrazioni più frequenti, fornendo la base per creare scenari virtuali dettagliati del tratto A26 tra Borgomanero e Novara. Il digital twin ha permesso di testare diverse configurazioni di segnaletica, confrontando l’attuale con soluzioni innovative in un ambiente simulato e controllato.

La sperimentazione, parte di una campagna sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l’Italia, coinvolge il Politecnico di Milano, l’Università di Napoli Federico II, l’Università Cattolica e quella di Firenze. Ogni ateneo ha analizzato aspetti diversi, dalla percezione del rischio ai profili di velocità, fino all’elaborazione con algoritmi IA dei dati visivi raccolti dai droni.

