Suzuki: partnership con Capcom per Street Fighter 6

Suzuki Motor Corporation ha stretto una collaborazione con Capcom per sponsorizzare i principali tornei eSports dedicati a “Street Fighter 6”. Il supporto del brand nipponico coprirà eventi di rilievo come la Street Fighter League: Pro-JP 2025, il Capcom Pro Tour 2025 Premier e la Capcom CUP 12/Street Fighter League: World Championship 2025. Il primo torneo ufficiale supportato è stato il Capcom Pro Tour 2025 Premier, tenutosi a Las Vegas dall’1 al 3 agosto. La serie Street Fighter, con oltre 56 milioni di copie vendute nel mondo, è una delle più celebri nel panorama videoludico. “Street Fighter 6” rappresenta l’ultima uscita, apprezzata da una community globale di appassionati e professionisti che competono ai massimi livelli.

A marzo 2025 Suzuki ha già partecipato al mondo degli eSports sponsorizzando la Capcom CUP 11/Street Fighter League: World Championship 2024, tenutasi a Tokyo presso il Ryogoku Kokugikan. In quell’occasione è stata presentata la moto in edizione speciale “GSX-8R Tuned by JURI”, frutto della collaborazione tra Suzuki e il personaggio Juri del gioco. L’evento ha attirato circa 14.000 visitatori in cinque giorni e oltre 10 milioni di visualizzazioni in streaming. Anche nel 2025 la casa giapponese continuerà a sponsorizzare tornei globali ed esporrà la GSX-8R Tuned by JURI in eventi selezionati come l’Eicma.

Il “Capcom Pro Tour” è una serie di tornei individuali ufficiali per Street Fighter 6, con finali mondiali in Giappone alla “Capcom CUP”. La “Street Fighter League” è invece un campionato a squadre che si svolge in Giappone, Stati Uniti ed Europa, con la fase finale in Giappone per decretare la squadra campione mondiale.

