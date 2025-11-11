Autotorino inaugura l’Innovation Hub: persone e tecnologia al centro dell’innovazione automotive

Nuovo spazio per sperimentare e innovare nel quartier generale di Cosio Valtellino

di Gaetano Scavuzzo11 Novembre, 2025

Innovation Hub Autotorino

Autotorino inaugura l’Innovation Hub: persone e tecnologia al centro dell’innovazione automotive

Guardare al futuro creando le migliori condizioni per innovare e progredire è un aspetto importante anche per i player dell’automotive. Lo sa bene il Gruppo Autotorino che, all’interno del proprio quartier generale, ha realizzato una nuova area dedicata a “connettere persone e tecnologia”: l’Innovation Hub Autotorino.

Uno spazio di confronto dove idee e tecnologia si incontrano

Come spiega l’azienda, l’Innovation Hub Autotorino nato all’interno della sede aziendale di Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, è un luogo pensato per sperimentare, condividere e dare forma a nuovi modi di lavorare. L’Innovation Hub di Autotorino è uno spazio concreto nel quale coltivare la curiosità, esplorare da vicino le tecnologia emergenti (dalla robotica alla realtà aumentata) e trasformare in strumenti utili per i collaboratori, i partner e i clienti.

Promuovendo occasioni di confronto, crescita e scoperta tra le persone come base dell’innovazione, l’Innovation Hub Autotorino punta ad essere il centro nevralgico dove idee e tecnologie si incontrano per diventare progetti.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Autotorino completa l’acquisizione di Bianchessi Auto Autotorino completa l’acquisizione di Bianchessi Auto
Auto

Autotorino completa l’acquisizione di Bianchessi Auto

Operazione che riguarda la rilevazione delle tre sedi della concessionaria in provincia di Cremona e la conferma degli attuali 95 collaboratori
Autotorino acquisisce Bianchessi Auto S.r.l rilevando l’intero capitale sociale dalla Bianchessi Case S.r.l. L’operazione riguarda l’acquisto delle tre sedi della

Ultime news

Foto

Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Maserati Meccanica Lirica - Modena 2025 Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Tutte le foto