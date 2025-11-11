Autotorino inaugura l’Innovation Hub: persone e tecnologia al centro dell’innovazione automotive

Guardare al futuro creando le migliori condizioni per innovare e progredire è un aspetto importante anche per i player dell’automotive. Lo sa bene il Gruppo Autotorino che, all’interno del proprio quartier generale, ha realizzato una nuova area dedicata a “connettere persone e tecnologia”: l’Innovation Hub Autotorino.

Uno spazio di confronto dove idee e tecnologia si incontrano

Come spiega l’azienda, l’Innovation Hub Autotorino nato all’interno della sede aziendale di Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, è un luogo pensato per sperimentare, condividere e dare forma a nuovi modi di lavorare. L’Innovation Hub di Autotorino è uno spazio concreto nel quale coltivare la curiosità, esplorare da vicino le tecnologia emergenti (dalla robotica alla realtà aumentata) e trasformare in strumenti utili per i collaboratori, i partner e i clienti.

Promuovendo occasioni di confronto, crescita e scoperta tra le persone come base dell’innovazione, l’Innovation Hub Autotorino punta ad essere il centro nevralgico dove idee e tecnologie si incontrano per diventare progetti.

