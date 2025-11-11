Automotive Dealer Day: ritorna nel 2026 dal 19 al 21 maggio

L'appuntamento è alla Fiera di Verona, padiglioni 11 e 12

di Fabio Cavagnera11 Novembre, 2025
L’Automotive Dealer Day tornerà anche nel 2026. L’appuntamento è sempre a Verona dal 19 al 21 maggio dell’anno prossimo, in cui si incontrano concessionari, OEM, aziende della filiera, istituzioni, opinion leader e innovatori per condividere visioni, strategie e opportunità di crescita. E cercare di comprendere i cambiamenti, anticiparli e guidarli con consapevolezza.

Una community sempre più internazionale

Tre giorni di incontri, per una community sempre più internazionale, all’interno della quale si sviluppano dinamiche di networking multi-direzionale: tra i concessionari rappresentanti di brand differenti, tra i dealer e gli OEM, tra le aziende della filiera e i concessionari o le case, tra i consulenti e gli specialisti, e così via. Un contesto dove vengono ampliate le conoscenze e sviluppate delle importanti relazioni per far crescere il proprio business.

In un periodo storico difficile, con tantissime sfide per il settore automotive. Nuove motorizzazioni, diversi modelli di business, brand emergenti e tecnologie dirompenti sono solo alcuni dei fattori che stanno disegnando i tratti di questa rivoluzione, in un contesto economicamente complicato, come dimostrano i risultati del mercato italiano ed europeo da qualche anno a questa parte. L’obiettivo del Dealer Day è comprendere i cambiamenti per anticiparli e guidarli con consapevolezza.

Appuntamento a Verona

Come di consuetudine, anche Automotive Dealer Day 2026 si terrà alla fiera di Verona (ingresso Re Teodorico, in Viale dell’Industria 36), nei padiglioni 11 e 12, da martedì 19 a giovedì 21 maggio.

