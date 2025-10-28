Vanini (ATflow): “La macchina del futuro sarà intelligente, sicura e su misura per il cliente”

La mobilità del futuro in Italia si costruisce oggi grazie a visione, innovazione e leadership giovane. Mattia Vanini, classe 1991, valtellinese e presidente di ATflow, vicepresidente di Autotorino, rappresenta la nuova generazione di imprenditori che ridefinisce il concetto di auto e mobilità. Per lui, l’auto del domani non sarà solo un mezzo, ma una soluzione completa: “Sarà intelligente, personalizzata sulle esigenze del cliente, sicura e capace di risolvere i problemi di chi la utilizza”, afferma Vanini, nel corso di un’intervista rilasciata a Fortune Italia, dove ha messo in evidenza l’importanza di coniugare tecnologia, etica e innovazione.

Con Autotorino e ATflow, Vanini sta realizzando un ecosistema integrato di mobilità: dai servizi assicurativi al leasing, dal noleggio fino a formule one-stop-shop che accompagnano il cliente in ogni fase. Nel 2024 il gruppo ha raggiunto 2,65 miliardi di fatturato con oltre 73mila vetture vendute, dimostrando come la strategia funzioni concretamente.

Per Vanini, la macchina del futuro sarà anche sostenibile: “Prevediamo una convivenza di diverse tecnologie, con motorizzazioni più pulite, senza mai perdere di vista le esigenze reali del cliente”. Il concetto di auto evolve verso una combinazione di intelligenza artificiale, connettività e sicurezza, con la promessa di un’esperienza sempre più personalizzata e affidabile.

ATflow importa brand selezionati come Ineos Automotive, Kgm e Xpeng, puntando su innovazione, storia e qualità. “Essere importatori oggi significa creare opportunità per tutta la filiera e offrire soluzioni concrete al cliente finale”, spiega Vanini. Secondo la sua visione dunque l’auto del futuro in Italia sarà un perfetto equilibrio tra tecnologia, etica e design, con l’obiettivo di trasformare ogni viaggio in un’esperienza sicura, efficiente e su misura.

