Batterie allo stato solido, in Cina i produttori frenano: “Commercializzazione ancora lontana”

Mentre gli investitori continuano a puntare sullo sviluppo delle batterie allo stato solido, i principali protagonisti del comparto in Cina invitano alla prudenza. Alla World Power Battery Conference 2025 di Sichuan, esperti delle aziende leader cinesi nel settore automotive e delle batterie hanno sottolineato che, nonostante l’entusiasmo, la tecnologia non è ancora pronta per una diffusione su larga scala, come riportato da First Finance.

Batterie allo stato solido: la tecnologia ancora lontana per una diffusione su larga scala

Wu Chengxin, vicepresidente della piattaforma collaborativa tra industria, università e ricerca, ha evidenziato come la strada verso la commercializzazione richieda ancora importanti lavori di ricerca, sviluppo delle apparecchiature e progettazione. “Si tratta di un processo di lungo termine”, ha affermato, ricordando che ogni passo avanti richiede analisi scientifica rigorosa.

La Cina resta leader mondiale nella produzione di batterie, con vendite nazionali di 786 GWh tra gennaio e settembre 2025 e 129 GWh di esportazioni, segnando aumenti rispettivamente del 48,9% e 32,75% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, gli esperti avvertono che le batterie completamente allo stato solido non saranno disponibili su larga scala prima di molti anni.

Yang Hongxin, CEO di SVOLT Energy Technology, stima che i veicoli dimostrativi con batterie allo stato solido potrebbero circolare entro il 2027, ma la produzione di massa potrebbe non arrivare prima del 2030. Deng Chenghao, vicepresidente di Changan Automobile, suggerisce che il 2030 rappresenta lo scenario più ottimistico, con un orizzonte realistico verso il 2035. Entrambi sottolineano come le batterie liquide e semisolide rimangano soluzioni valide e competitive nel breve periodo.

Le batterie semisolide e ibride solido-liquido stanno avanzando rapidamente e potrebbero offrire sicurezza e densità energetica migliorate. Zhang Jinhua, presidente della China Society of Automotive Engineers, prevede che le batterie ibride solido-liquido saranno pronte per un’adozione commerciale su larga scala entro il 2030, mentre le batterie allo stato solido completeranno verifiche pilota e implementazioni limitate.

Durante la conferenza, Wan Gang, presidente della China Association for Science and Technology, ha esortato a innovare continuamente le batterie liquide ad alta sicurezza e a superare i colli di bottiglia tecnici dei sistemi di batterie allo stato solido. In totale, l’evento ha portato alla firma di 180 nuovi progetti per 86,13 miliardi di yuan, relativi a batterie, sistemi di accumulo, fotovoltaico e veicoli elettrici intelligenti.

