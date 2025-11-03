Samsung SDI, Solid Power e BMW insieme per le batterie allo stato solido
Le tre aziende lavoreranno insieme ad un progetto di convalida per batterie allo stato solido
Il produttore sudcoreano Samsung SDI ha stretto una collaborazione con BMW Group e lo specialista statunitense Solid Power per sviluppare e convalidare batterie completamente allo stato solido. Secondo l’accordo, Samsung SDI fornirà celle allo stato solido con elettrolita sviluppato da Solid Power, promettendo maggiore densità energetica e sicurezza. BMW si occuperà della progettazione di moduli e pacchi batterie per queste celle, anche se il costruttore tedesco punta sulle tecnologie cell-to-pack per i suoi nuovi veicoli elettrici.
Batterie allo stato solido: nuovo accordo tra Samsung, BMW e Solid Power
A differenza della batteria cell-to-pack della nuova iX3, che utilizza celle rotonde, le All-Solid-State Battery (ASSB) di Samsung SDI impiegano celle prismatiche, simili a quelle già utilizzate da BMW sulle piattaforme CLAR. Già a maggio, BMW aveva confermato i test delle celle Solid Power su una i7, aprendo la strada a un futuro più sicuro e performante nel settore delle batterie allo stato solido per auto elettriche.
I test attuali sulle celle allo stato solido coinvolgono Samsung SDI, ampliando la scala rispetto alle celle pilota di Solid Power precedentemente utilizzate sulla BMW i7. L’obiettivo non è più la sperimentazione di prototipi, ma la valutazione di celle prodotte su larga scala in vista della commercializzazione.
BMW, partner di Solid Power dal 2016 e di Samsung SDI dal 2009, integrerà le nuove celle nei veicoli di prossima generazione per testarne prestazioni e affidabilità. La collaborazione unisce competenze complementari nella produzione di celle, materiali e automotive, creando un modello globale per la catena del valore delle ASSB. Stella Joo-Young Go di Samsung SDI e i vertici di BMW e Solid Power sottolineano che questa partnership accelera lo sviluppo e l’adozione delle batterie allo stato solido, promettendo innovazioni nei veicoli elettrici e tecnologie di batterie sempre più avanzate per i clienti.
