Samsung SDI, Solid Power e BMW insieme per le batterie allo stato solido

Il produttore sudcoreano Samsung SDI ha stretto una collaborazione con BMW Group e lo specialista statunitense Solid Power per sviluppare e convalidare batterie completamente allo stato solido. Secondo l’accordo, Samsung SDI fornirà celle allo stato solido con elettrolita sviluppato da Solid Power, promettendo maggiore densità energetica e sicurezza. BMW si occuperà della progettazione di moduli e pacchi batterie per queste celle, anche se il costruttore tedesco punta sulle tecnologie cell-to-pack per i suoi nuovi veicoli elettrici.

Batterie allo stato solido: nuovo accordo tra Samsung, BMW e Solid Power

A differenza della batteria cell-to-pack della nuova iX3, che utilizza celle rotonde, le All-Solid-State Battery (ASSB) di Samsung SDI impiegano celle prismatiche, simili a quelle già utilizzate da BMW sulle piattaforme CLAR. Già a maggio, BMW aveva confermato i test delle celle Solid Power su una i7, aprendo la strada a un futuro più sicuro e performante nel settore delle batterie allo stato solido per auto elettriche.

I test attuali sulle celle allo stato solido coinvolgono Samsung SDI, ampliando la scala rispetto alle celle pilota di Solid Power precedentemente utilizzate sulla BMW i7. L’obiettivo non è più la sperimentazione di prototipi, ma la valutazione di celle prodotte su larga scala in vista della commercializzazione.

BMW, partner di Solid Power dal 2016 e di Samsung SDI dal 2009, integrerà le nuove celle nei veicoli di prossima generazione per testarne prestazioni e affidabilità. La collaborazione unisce competenze complementari nella produzione di celle, materiali e automotive, creando un modello globale per la catena del valore delle ASSB. Stella Joo-Young Go di Samsung SDI e i vertici di BMW e Solid Power sottolineano che questa partnership accelera lo sviluppo e l’adozione delle batterie allo stato solido, promettendo innovazioni nei veicoli elettrici e tecnologie di batterie sempre più avanzate per i clienti.

Rate this post