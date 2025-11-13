Nuovo Renault Trafic E-Tech Electric debutta a Solutrans 2025

In occasione dell’edizione 2025 di Solutrans, in programma dal 18 al 22 novembre a Lione, Renault svelerà una serie di novità dedicate al mercato dei veicoli commerciali e soluzioni di mobilità e trasporto riservate agli operatori professionali.

Tre la anteprime più attese c’è il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric che a Solutrans 2025 farà il suo debutto in anteprima in veste definitiva, inaugurando la nuova generazione di veicoli commerciali 100% elettrici della Casa francese.

Il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric

Basato su una piattaforma “skateboard” di nuova concezione, il Van elettrico di Renault combina compattezza e grande capacità di carico, grazie al posizionamento del motore posteriore e agli sbalzi ridotti. Il propulsore da 150 kW e 345 Nm di coppia assicura efficienza e prestazioni, mentre la tecnologia a 800 V consente un ricarica ultra-rapida impiegando 20 minuti per passare dal 15 all’80% della carica. Due le opzioni di batteria disponibili: LFP per un’autonomia di circa 350 km o NMC per un’autonomia fino a 450 km.

Sviluppato su architettura SDV (Software Defined Vehicle) firmata Ampere, il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric è iperconnesso, aggiornabile over-the-air e dotato delle avanzate funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid). Sarà prodotto nello stabilimento di Sandouville e verrà commercializzato a partire dalla fine 2026.

Converted by Renault: allestimenti professionali su misura

Renault rafforza inoltre la propria leadership negli allestimenti professionali con il programma Converted by Renault, che integra direttamente in fabbrica soluzioni su misura per diversi settori specifici, dai veicoli refrigerati alle ambulanze, dai furgoni officina ai mezzi per la mobilità ridotta, con la Casa della Losanga che garantisce così soluzioni “su misura” con tempi di consegna ridotti e qualità certificata.

A Solutrans ci saranno, con livree “professionali”, anche i nuovi Renault 4 E-Tech Electric Société Réversible e Société Van, modelli elettrici versatili e modulari con fino a 409 km di autonomia nel ciclo WLTP, prodotti in Francia e allestiti da Qstomize. Infine, alla kermesse di Lione ci sarà spazio anche per la mobilità sostenibile di Mobilize che sarà presente con i quadricicli 100% elettrici Duo e Duo Pro.

Rate this post