Nissan accelera sulle batterie allo stato solido: in arrivo entro il 2028

Nissan ha compiuto un ulteriore passo avanti verso l’introduzione sul mercato di batterie allo stato solido, promettendo che questa nuova tecnologia avrà la capacità di raddoppiare l’autonomia, ridurre i tempi di ricarica e migliorare l’efficienza complessiva delle sue future auto elettriche. La casa giapponese è una delle tante case automobilistiche, startup e altre aziende che competono per essere le prime a introdurre batterie completamente allo stato solido.

Entro il 2028 le prime auto elettriche di Nissan con batterie allo stato solido

Dopo aver annunciato negli USA una parternsip con LiCAP Technologies, Nissan fa adesso un passo importante verso la produzione su larga scala delle sue batterie allo stato solido. La sfida principale resta rendere le linee produttive efficienti e sostenibili dal punto di vista economico, affrontando costi elevati e tempi lunghi nel processo di assemblaggio.

Per superare questi ostacoli, Nissan sfrutta la tecnologia proprietaria Activated Dry Electrode di LiCAP, che prevede un processo a elettrodi “secchi”. Questo metodo elimina l’uso di solventi per rivestire le superfici, eliminando la fase di essiccazione e permettendo un movimento più rapido ed efficiente degli ioni all’interno della batteria.

Presso lo stabilimento di Yokohama è già operativa una linea pilota per i prototipi delle celle. L’obiettivo è portare i costi delle batterie a 75 dollari per kWh, riducendo così di circa il 30% la spesa rispetto al 2024. Il produttore nipponico intende dunque lanciare i primi EV con questa nuova tecnologia entro l’anno fiscale 2028, dando il via ad una nuova era per i suoi modelli elettrici.

Rate this post