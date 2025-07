Renault: tre nomi per il futuro CEO, attesa la decisione dopo l’uscita di de Meo

Renault si sta avvicinando alla scelta del nuovo CEO che sarà chiamato a raccogliere la pesante eredità di Luca de Meo, che la settimana prossima, il 15 luglio, lascerà ufficialmente il suo incarico alla guida del Gruppo automobilistico francese per diventare il nuovo CEO del gruppo del lusso Kering.

FT: “Selezione ristretta a tre candidati”

Proprio in vista dell’uscita di scena di de Meo, Renault sarebbe pronta ad annunciare già nel corso della prossima settimana un nuovo amministratore delegato ad interim. Il nome, stando a quanto riportato dal Financial Times di Londra, che cita fonti vicine al dossier, verrà fuori da una rosa che è stata ristretta a tre nomi, dopo un processo di selezione portato avanti in queste settimane dalla Casa della Losanga, con il supporto della società di ricerca del personale Russell Reynolds Associates.

I nomi: Le Vot, Provost e Picat

Secondo il quotidiano economico-finanziario inglese, il trittico dei candidati selezionati da Renault per assumere l’incarico di amministratore delegato del Gruppo è composto da: Denis Le Vot, attuale numero uno di Dacia; François Provost, responsabile Acquisti, Partnership e Affari Pubblici di Renault; e Maxime Picat, ex dirigente di Stellantis.

