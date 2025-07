Salvini visita il ponte di Akashi in Giappone: “Ora tocca all’Italia con il ponte sullo Stretto” [VIDEO]

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si trova in Giappone dove nelle scorse ore ha incontrato il suo omologo giapponese, il ministro Hirosama Nakano, per la firma di un Memorandum di collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a campata unica.

Un incontro che Salvini sulle sue pagine social ha definito “un utile confronto, una condivisione di esperienze e sfide comuni sul fronte delle infrastrutture”, guardando al parallelismo tra il ponte dello stretto di Akashi, in Giappone, il secondo ponte sospeso più lungo del mondo, e il ponte, “gemello” in termini d’impostazione dell’opera, progettato per lo stretto di Messina.

Salvini sul ponte di Akashi: “Adesso tocca a noi”

Salvini si è successivamente recato sul ponte di Akashi, raccontando in un video sui social il sopralluogo fatto sull’infrastruttura di collegamento che è tra i ponti a campata unica più lunghi al mondo. Sottolineando come il ponte di Akashi abbia migliorato le vita delle comunità, il vicepremier ha spostato poi l’attenzione sull’opera che dovrà collegare le coste di Sicilia e Calabria: “Il ponte sullo Stretto sarà ancora più imponente, con torri da 399 metri, sei corsie stradali, due binari ferroviari, nessun pilone in acqua per una lunghezza superiore ai 3 chilometri”.

Rate this post