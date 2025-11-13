BMW iX3 M: prime FOTO SPIA del SUV elettrico ad alte prestazioni da 1.000 CV

La gamma della nuova generazione della BMW iX3 è destinata ad ampliarsi nel corso dei prossimi mesi, a partire dall’arrivo della versione più sportiva e performante, la variante M che si collocherà al vertice della gamma del nuovo SUV elettrico della Casa bavarese. Gli ingegneri del costruttore tedesco stanno lavorando da tempo allo sviluppo della nuova BMW iX3 M, che è stata immortalata, in veste di prototipo, per la prima volta durante una sessione di test in strada.

I tratti distintivi della versione M

La BMW iX3 M protagonista in queste foto spia svela la propria identità attraverso alcuni elementi distintivi, come le prese d’aria anteriori. Il paraurti anteriore sembra essere lo stesso della iX3 standard, anche se probabilmente sotto il camouflage adotterà un design diverso e più aggressivo. Le calotte degli specchietti retrovisori sono state per il momento mantenute intatte, anche se dovrebbero essere differenti sulla versione M, mentre le minigonne laterali appaiono leggermente modificate. Al posteriore sembra esserci un nuovo paraurti, oltre che un diffusore completamente diverso, anche se potrebbe trattarsi di un componente provvisorio. Si notano poi i cerchi a cinque razze, con pneumatici Michelin, leggermente più grandi e supportati da impianto frenante con dischi forati e pinze verniciate in blu.

Assetto ribassato e versione Competition da 1.000 CV

A livello tecnico, la nuova BMW iX3 M è attesa con un assetto rivisto, che porti il SUV bavarese più vicino all’asfalto con un baricentro ribassato, modifica utile a migliorare le sue performance in curva ad alta velocità rispetto al resto della gamma. Alcuni rumors suggeriscono poi che BMW stia pianificando una versione Competition, con una potenza di circa 1.000 CV, della iX3 M, mentre sulla versione normale il powertrain potrebbe spingersi fino a 700-800 CV. Inoltre BMW lancerà anche la variante M60, che potrebbe vantare una potenza di circa 600 CV.

Ulteriori dettagli sulla BMW iX3 M, versione Competition compresa, saranno probabilmente resi noti nei prossimi mesi, ma mano che la fase di sviluppo e collaudo va avanti e la Casa bavarese inizi a svelare i primi dettagli del suo nuovo super SUV elettrico.

Rate this post