Audi: ecco come sarà la monoposto per il debutto in F1 [FOTO]

Il 2026 sarà un anno storico per Audi. La casa tedesca farà il suo debutto in Formula 1, entrando in un mondo dove più di un costruttore ha creato la propria leggenda. La monoposto sarà svelata ufficialmente a gennaio, ma il marchio dei Quattro Anelli ha voluto anticipare il debutto, svelando come saranno la livrea e le linee della R26, che parteciperà al prossimo mondiale.

“Si tratta del prossimo capitolo del rinnovamento dell’Azienda – sono le parole del CEO del marchio tedesco Gernot Dollner – La F1 sarà un catalizzatore di cambiamenti nella direzione di un’Audi più snella, più veloce e più innovativa. Non entriamo in Formula 1 solo per esserci. Vogliamo vincere. Servirà tempo e perseveranza, ma entro il 2030 vogliamo lottare per il titolo”.

La monoposto e il motore

In attesa della monoposto definitiva, queste anticipazioni mostrano superfici grafiche minimaliste, definite da precisi tagli geometrici, che si integrano con le geometrie della vettura da corsa. La palette colori include titanio, nero carbonio e il nuovo rosso Audi. Come parte di questa identità, Audi sfoggerà gli anelli in rosso, volti a sottolineare la presenza in Formula 1.

Dalla primavera del 2022, Audi sta sviluppando il propulsore per la Formula 1 a Neuburg an der Donau, sede operativa del team in Germania. Il powertrain è costituito da un motore a combustione interna (ICE) V6 con cilindrata di 1,6 litri e turbocompressore, un sistema di recupero dell’energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e un’unità motore-generatore elettrico (MGU-K) nonché un’unità di controllo elettronico (CU-K).

Debutto in pista a febbraio

Con Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg al volante, il team Audi svelerà la propria monoposto a gennaio 2026 e scenderà per la prima volta in pista in Bahrain, nella doppia sessione di test (11-13 e 18-20 febbraio), che precederà il via della stagione, previsto in Australia l’8 marzo.

Foto: Audi - Livrea F1 2026

  • Audi - Livrea F1 2026 - 1
  • Audi - Livrea F1 2026 - 2
  • Audi - Livrea F1 2026 - 3
  • Audi - Livrea F1 2026 - 4
  • Audi - Livrea F1 2026 - 5
  • Audi - Livrea F1 2026 - 6
  • Audi - Livrea F1 2026 - 7
  • Audi - Livrea F1 2026 - 8
  • Audi - Livrea F1 2026 - 9
  • Audi - Livrea F1 2026 - 10
  • Audi - Livrea F1 2026 - 11
  • Audi - Livrea F1 2026 - 12
  • Audi - Livrea F1 2026 - 13
  • Audi - Livrea F1 2026 - 14
  • Audi - Livrea F1 2026 - 15
  • Audi - Livrea F1 2026 - 16
  • Audi - Livrea F1 2026 - 17
