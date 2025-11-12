Cina, crolla ponte autostradale appena inaugurato: le impressionanti immagini del crollo [VIDEO]

L'infrastruttura, crollata a causa di una frana, era stata completata a inizio 2025

di Gaetano Scavuzzo12 Novembre, 2025

Cina crollo ponte Hongqi

Cina, crolla ponte autostradale appena inaugurato: le impressionanti immagini del crollo [VIDEO]

Sono impressionanti le immagini che mostrano il crollo di un ponte autostradale in Cina che era stato appena inaugurato. Fortunatamente non ci sono registrate vittime perché le autorità erano intervenute poco prima per chiudere l’infrastruttura al traffico dopo che erano state segnalate delle crepe, causate dal maltempo, visibili sui pendi e sulle strade circostante.

Il crollo di una porzione del ponte Hongqi

A crollare è stata una grande arcata del ponte Hongqi, lungo 758 metri, che era stato inaugurato solo pochi mesi fa. Il crollo è avvenuto nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, lungo un’autostrada nazionale che mette in collegamento il cuore della Cina con il Tibet. Il momento in cui una porzione del ponte collassa è stato ripreso a distanza di sicurezza da alcuni testimoni oculari che hanno poi pubblicato i video, come quello qui di seguito, sui social.

@hammertownz 758-metre-long #Hongqi bridge collapses in southwest #China months after opening. #fyp #fypage ♬ original sound – steelcity

Ponte chiuso al traffico il giorno prima del crollo

Dopo le segnalazioni relative alle crepe che si erano aperte sulla montagna, nella giornata di lunedì, fa sapere il governo locale, la polizia della città di Maerkang aveva chiuso il ponte al traffico. Meno di 24 ore dopo, con il peggioramento delle condizioni meteo, è avvenuta la frana che ha causato il crollo del ponte, la cui costruzione era stata completata all’inizio di quest’anno.

