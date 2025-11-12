Renault Captur: più potenza e prestazioni, col 1.2 da 115 CV

La Renault Captur aggiorna la sua gamma motori, con il nuovo listino di novembre 2025. Esce dalla gamma del SUV compatto del marchio francese il propulsore tre cilindri 1.0 turbo da 90 CV, con al suo posto il nuovo 1.2 TCe da 115 cavalli e 190 Nm di coppia massima. È disponibile con gli allestimenti Evolution e Techno, con un listino prezzi a partire da 24.200 euro.

Più potenza e prestazioni

Il nuovo motore, dunque, garantisce una maggiore potenza e coppia, rispetto al propulsore precedente, che si traducono anche in una vettura più performante: ora lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 12,3 secondi e la velocità massima sale a 180 km/h. Passo avanti anche sul fronte dei consumi: la casa dichiara un dato WLP di 5,7 l/100 km, in confronto ai 6 litri precedenti.

La Renault Captur TCe 115 è sempre abbinata al cambio manuale a sei rapporti ed ha la trazione anteriore, con un’omologazione Euro 6e bis. Il SUV compatto francese (qui la nostra prova), oltre a questa nuova motorizzazione benzina, resta sempre disponibile anche con il propulsore bifuel benzina/Gpl ECO-G da 100 CV o con il motore full hybrid E-Tech da 160 cavalli.

I prezzi

Il nuovo TCe 115 è disponibile al prezzo di 24.200 euro per la versione Evolution, mentre per l’allestimento Techno sale a 26.200 euro. Non è disponibile per la variante Esprit Alpine, dove troviamo solamente il full hybrid.

