Citroën Racing: il primo E-Prix di Miami si è rivelato una gara impegnativa

Citroën Racing ha vissuto un finale frustrante nel terzo round del Campionato Mondiale FIA ABB Formula E sul Miami International Autodrome, nonostante un ritmo promettente durante tutto il weekend.

Citroën Racing: epilogo frustrante nella terza manche del Campionato del Mondo FIA ABB Formula E

Nick Cassidy, vincitore della gara precedente, è partito settimo in griglia e, pur lottando con determinazione, ha concluso 16°. Jean‑Éric Vergne, scattato 17°, ha recuperato fino al 15° posto in una gara tattica e complessa, caratterizzata da condizioni bagnate e mutevoli che hanno reso cruciale la gestione degli assetti e della strategia gomme.

La pioggia pre-gara ha imposto uno start dietro la Safety Car fino al quinto giro, limitando le possibilità dei piloti di sfruttare appieno le prestazioni dimostrate in prova e qualifiche. Nonostante ciò, Cassidy mantiene la leadership del Campionato Piloti e Citroën Racing resta al secondo posto nella classifica squadre, subito dietro Porsche, dopo tre gare. Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing: “Non è stata la nostra giornata. Abbiamo mostrato buon ritmo, ma in condizioni così difficili ci è mancato qualcosa. Dobbiamo analizzare gli errori e trarne insegnamenti per tornare più forti a Gedda.”

Nick Cassidy: “È stata una gara complicata. Le qualifiche erano andate bene, ma nulla è filato liscio. Ora pensiamo a Gedda.” Jean‑Éric Vergne: “Prestazioni insufficienti sul bagnato, ma ci concentreremo su miglioramenti per tornare competitivi.” Théo Pourchaire, pilota collaudatore: “Giornata difficile, ma istruttiva. La FP0 è andata bene, ho imparato molto e spero di tornare presto con il team, che ormai considero una famiglia.” Il team si prepara ora al doppio appuntamento di Gedda del 13 e 14 febbraio, pronto a ritrovare la forma mostrata a inizio stagione.

