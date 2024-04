Clamoroso Tavares: “Non saranno le auto elettriche ma gli e-fuel a salvare 1,3 miliardi di auto nelle strade”

Carlos Tavares è tornato a parlare di e-fuel rilasciando dichiarazioni molto interessanti. Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis ha detto che le auto elettriche non risolveranno da sole il problema inquinamento, dato che attualmente nelle strade di tutto il mondo circolano 1,3 miliardi di auto dotate di motore a combustione. Dunque per risolvere il problema una volta per tutte bisognerà trovare un’altra soluzione.

Carlos Tavares ha espresso la sua opinione sul tema degli e-fuel

Il manager portoghese ha osservato che, sebbene i politici si occupino delle strategie e delle decisioni sui carburanti futuri, la scelta di vietare i motori a combustione entro il 2035 potrebbe non essere la soluzione definitiva per risolvere il problema inquinamento. Carlos Tavares ha dichiarato: “I politici sembrano ignorare un dato molto importante: attualmente, ci sono 1,3 miliardi di veicoli a motore a combustione in circolazione nel mondo. Parliamo di introdurre sul mercato 10, 20, 30 milioni di auto elettriche ad un prezzo elevato, in un mercato globale che conta complessivamente 85 milioni di vetture vendute ogni anno”.

“I politici europei non hanno il potere di impedire ad altri Paesi del mondo di continuare a permettere la circolazione dei veicoli a combustione presenti sul loro territorio” ha continuato Carlos Tavares che ha aggiunto che secondo lui gli e-fuel potrebbero essere un’ottima soluzione. Tuttavia il dirigente portoghese ha aggiunto: “Per essere efficaci, i veicoli che usano e-fuel devono essere in grado di avvicinarsi alle emissioni zero, e attualmente siamo già al 70-80% di riduzione, con un costo simile a quello dei carburanti tradizionali. Stellantis è a favore di questo progresso e tutti i nostri motori sono già compatibili con gli e-fuel”.

