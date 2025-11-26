Comer Sud apre il nuovo centro auto di Misterbianco: servizi integrati e showroom di lusso

Comer Sud, storico dealer auto in Sicilia, annuncia l’apertura del nuovo polo auto di Misterbianco (Catania), uno spazio totalmente rinnovato e progettato per offre un’esperienza di mobilità premium ancora più evoluta, moderna e digitale. La nuova apertura rafforza la presenza del Gruppo Di Martino sul territorio e introduce un modello di servizio integrato, efficiente e tecnologicamente avanzato.

Il nuovo centro di Comer Sud riunisce in un’unica struttura gli showroom e le officine Mercedes-Benz, Smart e Nissan, alle quali si aggiunge il nuovo showroom Usato Luxury, creando così un vero e proprio hub automobilistico completo e facilmente accessibile.

Showroom Mercedes-Benz e Smart

Nella nuova struttura di Viale del Commercio SNC, a partire dal prossimo 1° dicembre, troveranno spazio tutte le attività relative ai marchi Mercedes-Benz e Smart, in uno showroom più grande, moderno e digitale, caratterizzato da ambienti luminosi e postazioni interattive a rendere l’esperienza cliente più coinvolgente. Accanto allo showroom nasce anche la nuova officina autorizzata, dotata di tecnologie avanzate e processi di assistenza completamente digitalizzati.

Showroom Nissan

All’interno del nuovo polo c’è anche Nissan Comer Sud, che lascia la storica sede di via Acquicella Porto per trasferirsi in ambienti più ampi e tecnologici. Il nuovo showroom valorizza l’intera gamma Nissan ed è affiancata da una nuova officina specializzata che garantisce maggiore efficienza e tempi d’intervento più rapidi.

Comer Sud Usato Luxury

Il nuovo hub di Misterbianco diventa anche il punto di riferimento per l’alta gamma, ospitando il nuovo showroom Comer Sud Usato Luxury, uno spazio dedicato alle vetture premium garantite che accoglie marchi come Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Mercedes-AMG, BMW M e molti altri brand del segmento del lusso sportivo.

